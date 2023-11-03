Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

10 Contoh Teks Eksposisi Singkat Berbagai Topik Lengkap dengan Strukturnya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |08:37 WIB
10 Contoh Teks Eksposisi Singkat Berbagai Topik Lengkap dengan Strukturnya
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Kumpulan 10 contoh teks eksposisi singkat berbagai topik lengkap dengan strukturnya.Umumnya teks eksposisi memiliki tiga struktur utama yaitu tesis atau pendahuluan, argumentasi atau isi, dan penegasan ulang atau kesimpulan.

Berikut 10 contoh teks eksposisi singkat berbagai topik lengkap dengan strukturnya:

1. Topik: Dampak Negatif Rokok Elektronik pada Kesehatan

Tesis/Pendahuluan:

Rokok elektronik atau e-rokok telah menjadi tren di kalangan remaja dan dewasa. Namun, ada beberapa dampak negatif yang perlu diperhatikan terkait penggunaan rokok elektronik terhadap kesehatan.

Argumen/Isi:

Rokok elektronik mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, formaldehida, dan logam berat. Nikotin dapat menyebabkan kecanduan dan berkontribusi pada penyakit jantung dan paru-paru. Formaldehida, yang dikenal sebagai zat pengawet, memiliki efek karsinogenik. Logam berat seperti timbal dan kadmium juga dapat merusak organ dalam tubuh.

Penegasan Ulang/Kesimpulan:

Dengan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan, penting untuk menyadari bahaya penggunaan rokok elektronik terhadap kesehatan. Edukasi dan kesadaran mengenai risiko-rokok elektronik perlu ditingkatkan guna melindungi kesehatan masyarakat.

2. Topik: Manfaat Olahraga Bagi Kesehatan

Tesis/Pendahuluan:

Olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh dan pikiran. Aktivitas fisik teratur dapat meningkatkan kebugaran, mengurangi risiko penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup.

Argumen/Isi:

Manfaat olahraga meliputi peningkatan stamina, penurunan berat badan, peningkatan fungsi jantung, dan pengurangan stress.

Penegasan Ulang/Kesimpulan:

Untuk menjaga kesehatan yang optimal, penting untuk menjadikan olahraga sebagai bagian rutin dalam kehidupan sehari-hari.

1 2 3
