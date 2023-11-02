Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

ITS Kukuhkan 27 Profesor Baru, Siap Menuju Kampus Riset dan Inovasi

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:29 WIB
ITS Kukuhkan 27 Profesor Baru, Siap Menuju Kampus Riset dan Inovasi
ITS kukuhkan 27 profesor baru (Foto: ITS)
JAKARTA - Dalam rangka menuju kampus riset dan inovasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) kembali menggelar Sidang Terbuka Dewan Profesor untuk mengukuhkan 27 profesor baru sekaligus atau terbanyak sepanjang sejarah ITS, Kamis (2/11/2023). Hal ini menunjukkan komitmen ITS untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki melalui pengembangan inovasi, riset, dan publikasinya.

Dalam prosesi pengukuhan yang berlangsung di Graha Sepuluh Nopember ITS ini, Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari MEng IPU AEng mengungkapkan kebanggaannya kepada para profesor yang telah dikukuhkan. Peningkatan jumlah profesor yang spektakuler ini sangat memengaruhi peningkatan kualitas ITS secara keseluruhan.

“Dengan jumlah yang ada sekarang, pemeringkatan ITS pun naik jauh dari tahun sebelumnya melalui berbagai inovasinya,” kata Ashari dalam keterangan resmi kepada Okezone, Kamis (2/11/2023).

Ashari menyampaikan bahwa saat ini ITS telah memiliki 167 profesor yang masih aktif dengan berbagai bidang ilmunya. Jumlah ini terbilang sedikit jika dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri (PTN) besar lainnya, namun ITS berhasil mengambil peran dengan 15 ribu jumlah publikasi internasional yang bereputasi.

“Artinya, ITS masih dapat bersaing dan bersanding dengan posisi ke-4 publikasi terbanyak se-Indonesia,” katanya.

Pada pengukuhan kali ini, terdapat 11 profesor perempuan atau sekitar 40 persen dari total 27 profesor yang dikukuhkan. Hal ini membuktikan pemerataan gender yang terjadi di ITS, sehingga seluruhnya dapat mengambil peran dalam pengembangan riset dan inovasinya. Melalui prosesi ini pula, ITS berhasil menggenapi 195 guru besar dari total profesor yang telah dimilikinya.

Sebelum dikukuhkan, para profesor baru ini masing-masing menyampaikan orasi ilmiah yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan resmi sebagai profesor. Prosesi pengukuhan diawali dengan profesor ke-169 Prof Dr Sungging Pintowantoro ST MT dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Dilanjutkan Prof Dr Ir Agoes Santoso MSc dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan sebagai profesor ke-170, Prof Dr Lailatul Qadariyah ST MT dari Departemen Teknik Kimia sebagai profesor ke-171.

Selanjutnya Prof Dr Ir Sardono Sarwito MSc dari Departemen Teknik Sistem Perkapalan menjadi profesor ke-172, Prof Lalu Muhamad Jaelani ST MSc PhD dari Departemen Teknik Geomatika sebagai profesor ke-173, serta Prof Suwarno ST MSc PhD dari Departemen Teknik Mesin sebagai profesor ke-174.

Kemudian Prof Arseto Yekti Bagastyo ST MT MPhil PhD dari Departemen Teknik Lingkungan sebagai profesor ke-175, Prof Dr Ing Ir Bambang Soemardiono dari Departemen Arsitektur menjadi profesor 176, Prof Endarko SSi MSi PhD dari Departemen Fisika dikukuhkan sebagai profesor ke-17, dan Prof Dr Eng Siti Machmudah ST MEng dari Departemen Teknik Kimia sebagai profesor ke-178.

Pengukuhan selanjutnya adalah Prof Dr Vita Ratnasari SSi MSi dari Departemen Statistika sebagai profesor ke-179, Prof Dr Wiwiek Hendrowati ST MT dari Departemen Teknik Mesin menjadi profesor ke-180, serta Prof Dr Ir Sri Gunani Partiwi MT dari Departemen Teknik Sistem dan Industri menjadi profesor ke-181 bagi ITS.

Halaman:
1 2
