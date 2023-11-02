Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ahli FKUI Ungkap Fakta Baru tentang Penyakit Cacar Monyet

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |20:10 WIB
Ahli FKUI Ungkap Fakta Baru tentang Penyakit Cacar Monyet
Kata Ahli FKUI tentang cacar monyet (Foto: Verywell Health)
A
A
A

 

JAKARTA – Penyakit cacar monyet atau Mpox sudah menyebar di Indonesia. Para ahli mulai angkat bicara dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penyakit ini. Ada fakta baru yang diungkapkan oleh dokter dari RSCM-Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

Dokter Spesialis Penyakit Dalam sekaligus Konsultan Penyakit Tropik dan Infeksi, dr Robert Sinto, Sp. PD, K-PTI menjelaskan sebanyak 95 persen cacar monyet memang mengalami penularan melalui hubungan seksual, sehingga hal ini menimbulkan pro dan kontra monkeypox termasuk penyakit IMS. Menurutnya sampai tahun lalu maka dunia mengatakan kalau monkeypox bukan termasuk Infeksi Menular Seksual.

 BACA JUGA:

“Tapi ada satu artikel di tahun 2023 yang menarik, bahwa polanya sebenarnya bisa masuk ke dalam pola infeksi seksual trasfitic infection,” kata dr Robert, dikutip dalam acara Webinar FKUI dalam Tatalaksana Monkeypox, Kamis (2/11/2023).

 BACA JUGA:

Untuk itu, dr Robert menghimbau agar berhati-hati jika tidak berani menggolongkan pada IMS maka justru akan mendapatkan peningkatkan kasus yang semakin tinggi, karena tidak mampu membangun sexual health framework. Akibatnya melabelkan ia sebagai IMS, tapi hati-hati dengan stigma maka kita mendapatkan seksual framework, sehingga kita bisa membuat strategi identifikasi kasus, yang bukan seperti case identification seperti pasien Covid.

Halaman:
1 2
