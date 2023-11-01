Terlalu Asyik Berlarian di Supermarket, Ratusan Bocah SD Tabrak Rak Kosmetik hingga Berantakan

JAKARTA – Ratusan bocah SD asal Bogor mendadak viral lantaran kehebohan yang terjadi di sebuah supermarket. Mereka ramai-ramai menyambangi supermarket masih dengan menggunakan seragam. Itu karena supermarket tersebut menggelar Market Day.

Awalnya semua nampak terlihat baik-baik saja. Bahkan ratusan anak-anak SD itu juga terlihat antusias ketika mendatangi supermarket, dengan satu per satu mulai mengambil keranjang yang telah disediakan, dan berkeliling pusat perbelanjaan.

“Namanya juga anak-anak masih seneng bercanda dan seneng lari-larian akhirnya..,” tulis pemilik video, dikutip dalam TikTok @Dunia_berita, Selasa (31/10/2023).

Situasi yang awalnya kondusif ternyata tidak menjadi jaminan anak-anak tersebut dapat dengan aman berkeliling supermarket. Tidak menunggu lama sebagian murid terlihat mulai berjalan hingga akhirnya menabrak sebuah rak kosmetik yang sedang dijajakan di salah satu area perbelanjaan tersebut.

“Kesenggol tidak sengaja rak kosmetik,” tulis pemilik video.

Rak kosmetik yang tadinya berdiri tegak, tiba-tiba saja jatuh dan membuat seisi kosmetik berantakan, sebagian mengalami kerusakan bahkan hingga membuat isi kosmetik tersebut berceceran di lantai. Petugas dan anak-anak pun terlihat segera membereskan kekacauan yang terjadi.