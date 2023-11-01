Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Terlalu Asyik Berlarian di Supermarket, Ratusan Bocah SD Tabrak Rak Kosmetik hingga Berantakan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |08:32 WIB
Terlalu Asyik Berlarian di Supermarket, Ratusan Bocah SD Tabrak Rak Kosmetik hingga Berantakan
Ratusan siswa SD menabrak stand kosmetik di supermarket (Foto: TikTok)
A
A
A

JAKARTA – Ratusan bocah SD asal Bogor mendadak viral lantaran kehebohan yang terjadi di sebuah supermarket. Mereka ramai-ramai menyambangi supermarket masih dengan menggunakan seragam. Itu karena supermarket tersebut menggelar Market Day.

 BACA JUGA:

Awalnya semua nampak terlihat baik-baik saja. Bahkan ratusan anak-anak SD itu juga terlihat antusias ketika mendatangi supermarket, dengan satu per satu mulai mengambil keranjang yang telah disediakan, dan berkeliling pusat perbelanjaan.

“Namanya juga anak-anak masih seneng bercanda dan seneng lari-larian akhirnya..,” tulis pemilik video, dikutip dalam TikTok @Dunia_berita, Selasa (31/10/2023).

 BACA JUGA:

Situasi yang awalnya kondusif ternyata tidak menjadi jaminan anak-anak tersebut dapat dengan aman berkeliling supermarket. Tidak menunggu lama sebagian murid terlihat mulai berjalan hingga akhirnya menabrak sebuah rak kosmetik yang sedang dijajakan di salah satu area perbelanjaan tersebut.

“Kesenggol tidak sengaja rak kosmetik,” tulis pemilik video.

Rak kosmetik yang tadinya berdiri tegak, tiba-tiba saja jatuh dan membuat seisi kosmetik berantakan, sebagian mengalami kerusakan bahkan hingga membuat isi kosmetik tersebut berceceran di lantai. Petugas dan anak-anak pun terlihat segera membereskan kekacauan yang terjadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Supermarket Kosmetik SD viral Sekolah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement