10 Contoh Soal TKP SKD CPNS 2023

JAKARTA - 10 contoh soal TKP SKD CPNS 2023 menarik untuk diketahui. Peserta CPNS yang lolos tahap seleksi administrasi bisa segera bersiap mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

SKD CPNS 2023 memiliki tiga tes yang harus dikerjakan peserta CPNS yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi. Bagaimana contohnya? Berikut adalah beberapa contoh soal TKP SKD CPNS 2023 dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

Contoh Soal TKP SKD CPNS 2023

1. Negara yang memiliki sistem pemerintahan republik adalah...

a. Indonesia

b. Jepang

c. Inggris

d. Amerika Serikat

2. Siapa penemu bola lampu?

a. Thomas Alva Edison

b. Alexander Graham Bell

c. Isaac Newton

d. Albert Einstein

3. Apa ibukota negara Malaysia?

a. Jakarta

b. Kuala Lumpur

c. Bangkok

d. Manila

4. Apa nama planet terdekat dengan Matahari?

a. Venus

b. Mars

c. Jupiter

d. Merkurius

5. Apa nama tokoh dalam dongeng "Putri Tidur"?

a. Cinderella

b. Snow White

c. Sleeping Beauty

d. Rapunzel