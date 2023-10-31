Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

10 Contoh Soal TKP SKD CPNS 2023

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 31 Oktober 2023 |19:19 WIB
10 Contoh Soal TKP SKD CPNS 2023
Contoh soal TKP SKD CPNS 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - 10 contoh soal TKP SKD CPNS 2023 menarik untuk diketahui. Peserta CPNS yang lolos tahap seleksi administrasi bisa segera bersiap mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

 BACA JUGA:

SKD CPNS 2023 memiliki tiga tes yang harus dikerjakan peserta CPNS yaitu Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi. Bagaimana contohnya? Berikut adalah beberapa contoh soal TKP SKD CPNS 2023 dilansir dari berbagai sumber, Selasa (31/10/2023).

 BACA JUGA:

Contoh Soal TKP SKD CPNS 2023

1. Negara yang memiliki sistem pemerintahan republik adalah...

a. Indonesia

b. Jepang

c. Inggris

d. Amerika Serikat

2. Siapa penemu bola lampu?

a. Thomas Alva Edison

b. Alexander Graham Bell

c. Isaac Newton

d. Albert Einstein

3. Apa ibukota negara Malaysia?

a. Jakarta

b. Kuala Lumpur

c. Bangkok

d. Manila

4. Apa nama planet terdekat dengan Matahari?

a. Venus

b. Mars

c. Jupiter

d. Merkurius

5. Apa nama tokoh dalam dongeng "Putri Tidur"?

a. Cinderella

b. Snow White

c. Sleeping Beauty

d. Rapunzel

