HOME EDUKASI SEKOLAH

Siswa SMP Korban Bullying Sakit di Sekujur Tubuh, Keluarga Tolak Maafkan Pelaku

Wahyu Sikumbang , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |07:22 WIB
Siswa SMP Korban Bullying Sakit di Sekujur Tubuh, Keluarga Tolak Maafkan Pelaku
Bulllying menyebabkan siswa di Sumatera Barat sakit di sekujur tubuh (Foto: Ilustrasi ist)
A
A
A

SUMATERA BARAT - Kasus bullying atau perundungan siswa kembali terjadi. Korbannya kali ini adalah siswa SMP di kabupaten Agam, Sumatera Barat. Korban kini merasakan sakit di sekujur tubuh dan tak bisa kembali ke sekolah, setelah dipukul dan ditendang sesama temannya.

Keluarga korban menolak memaafkan pelaku dan mediasi. Kasus ini berujung pelaporan ke polisi. Polisi telah memeriksa empat orang saksi dan membawa korban visum ke rumah sakit.

Kejadian berawal saat beberapa siswa terlihat memukul dan memaki korban yang berupaya kabur hingga masuk ke sawah kering tapi tetap dikejar. Belum jelas apa motif pengeroyokan bisa terjadi.

Kepala Sekolah SMPN 6 Lubuk Basung Laila Rahmawati menyebutkan pihak sekolah sudah berupaya mediasi antara korban dengan pelaku, namun keluarga korban menolak. Pihak sekolah masih mendampingi kasus ini.

