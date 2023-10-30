Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral! Murid SMA Dikeluarkan dari Sekolah Usai Tantang Guru Berkelahi

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |12:02 WIB
Viral! Murid SMA Dikeluarkan dari Sekolah Usai Tantang Guru Berkelahi
Siswa dikeluarkan dari sekolah karena menantang guru berkelahi (Foto: Twitter)
A
A
A

JAKARTA - Viral seorang siswa SMA di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, menantang gurunya berkelahi setelah disuruh merapikan seragamnya. Karena bersikap kurang ajar, siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah.

Dikutip dari berbagai sumber pada Senin (30/10/2022), siswa SMA berinisial HK yang berusia 16 tahun tersebut menantang gurunya berkelahi setelah ditegur baik-baik soal pakaian seragam yang tidak rapi. Dalam video amatir yang tersebar di media sosial, murid tersebut ditegur oleh salah seorang guru yang tidak diketahui namanya. Bukannya patuh, HK justru memasang mata melotot dan menantang gurunya.

HK justru memilih membuka bajunya ketimbang merapikannya. Padahal, seragamnya yang berantakan hanya butuh dimasukkan sedikit agar rapi kembali. Karena sudah terlanjur kesal, HK justru berkata dengan nada kesal di depan gurunya.

Video tersebut direkam oleh salah seorang guru lain yang tidak diketahui namanya juga berada di lokasi kejadian. Guru ini juga membantu menasihati dan melerai sikap HK tetapi murid tersebut malah semakin tinggi tempramentalnya.

Imbas dari kejadian tersebut, HK disanksi berat oleh sekolahnya. Sekolah memutuskan untuk mengeluarkan HK dan menyarankan untuk mengikuti paket C untuk mendapatkan ijazah SMA nya. Diketahui HK merupakan siswa semester akhir dan sudah ingin lulus.

Halaman:
1 2
