JAKARTA - Benarkah kamu yakin dirimu cerdas? Untuk membuktikannya kamu bisa menguji IQ mu dengan mengamati puzzle berikut.

Teka-teki bergambar ini akan menguji keterampilan observasi, kemampuan berpikir kritis, dan kepandaianmu pemecahan masalah. Jika kamu bisa melihat kesalahan pada gambar berikut dalam kurun waktu 7 detik, kamu berarti memiliki IQ yang tinggi. Coba temukan kejanggalan pada gambar berikut ini seperti dilansir dari Jagran Josh, Senin (23/10/2023) :

Gambar ini menunjukkan seorang gadis yang sedang membaca buku. Di dalamnya juga ada kalender di dinding, tumpukan buku, dan jam dinding. Namun, ada yang salah dari gambar ini, bisakah kamu menemukannya?

Bagaimana? Apakah kamu bisa menemukan kesalahannya setelah 7 detik berlalu? Wah keren! Kamu berarti orang yang cerdas dengan kemampuan observasi yang tinggi. Namun jika masih tidak ketemu, jangan khawatir, simak penjelasannya berikut ini: