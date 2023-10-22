Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kreativitas Anak Bakal Lebih Terasah dengan Menggambar

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |19:10 WIB
Kreativitas Anak Bakal Lebih Terasah dengan Menggambar
Latih bakat anak lewat Festival Menggambar (Foto: Devi Ari Rahmadhani)
JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia  (Kemendikbudristek RI) mendorong anak-anak lebih kreatif dengan bakat yang dimiliki. Hal itu  untuk menciptakan pendidikan sehat dan berkualitas untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Salah satunya dengan bakat menggambar.

Hal tersebut tidak hanya di dalam lingkup sekolah, Kemendikbudristek RI mewujudkan pendidikan sehat dan berkualitas dengan melakukan kerjasama dengan Nestlé Indonesia mengadakan Festival Menggambar Nasional 2023. Tujuannya untuk mewadahi anak-anak agar lebih kreatif. 

"Ini adalah sebuah kerja sama yang baik antara pemerintah dengan sektor privat dalam upaya untuk berpartisipasi mewujudkan pendidikan berkualitas bagi anak Indonesia di seluruh Indonesia," ucap Mendikbudristek RI diwakili oleh Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek RI Dr. Muhammad Hasbi, S.Sos., M.Pd di Taman Mini Indonesia Indah, Minggu (22/10/2023). 

Muhammad Hasbi menilai setiap anak Indonesia adalah istimewa, setiap anak indonesia adalah unik. Oleh karena itu setiap anak indonesia memiliki perjalanan belajarnya sendiri-sendiri.

 BACA JUGA:

Salah satu media pembelajaran terbaik yang dapat dilakukan olehnya anak-anak Indonesia yakni dengan menggambar. Dari menggambar, dirinya berharap anak menjadi anak-anak berkualitas terbaik yang akan menjadi tulang punggung negara Indonesia di masa yang akan datang.  Tidak hanya itu saja, kegiatan menggambar ini juga sejalan dengan yang telah dicanangkan oleh Kemendikbudristek Ri dalam menciptakan anak-anak Indonesia berkarakter positif. 

"Pertama mewujudkan anak-anak Indonesia yang memiliki karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua memiliki nalar kritis, yang ketiga memiliki kreativitas, kemudian yang keempat memiliki kemandirian, mampu bergotong-royong, dan yang terakhir memiliki kebhinekaan global," ucap Muhammad Hasbi.

“Anak didik kita semakin ke depan semakin sehat dan semakin mampu menjadi Generasi Indonesia yang Sehat cerdas dan berkarakter di tahun 2045 yang akan datang,” katanya. 

