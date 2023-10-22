Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Wujud Nyata Merdeka Belajar, Koleksi SMK dan Vokasi Berkibar di JMFW 2024

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Minggu, 22 Oktober 2023 |14:45 WIB
Wujud Nyata Merdeka Belajar, Koleksi SMK dan Vokasi Berkibar di JMFW 2024
Karya SMK dan vokasi tampil di panggung JMFW 2024 (Foto: Salsyabila Sukmaningrum)
A
A
A

JAKARTA - Satuan pendidikan vokasi ikut meramaikan runaway Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2024 yang berlangsung di ICE BSD, Sabtu (20/10/2023). Para perancang busana muda dari SMK, Institut Seni, Universitas hingga Akademi ambil peran dalam memamerkan hasil kreasi mereka di acara tersebut.

Pendidikan vokasi mengharuskan siswa turun langsung ke lapangan untuk merasakan langsung industri yang sedang didalami. Hal ini turut jadi tindak nyata dari kurikulum merdeka yang mengharuskan siswa lebih aktif dalam belajar di luar kelas.

Dalam pagelaran busana Jakarta Muslim Fashion Week 2024, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perdagangan membuka peluang bagi para pelajar dan mahasiswa vokasi, khususnya yang ada di bidang desain mode busana dan fashion.

"Jadi kita tindak lanjut implementasi kurikulum merdeka, ini salah satunya. Mereka bisa belajar dari banyak hal di luar sekolah. Jadi akan dilanjutkan (kolaborasi JMFW dengan vokasi)," kata Dirjen Pendidikan Vokasi Kemdikbudristek, Kiki Yuliati dikutip Minggu (21/10/2023).

Pagelaran tahunan busana muslim ini jadi tahun kedua kolaborasi Kemdikbudristek, diikuti oleh 12 satuan pendidikan termasuk SMK, Institut Seni, Universitas, dan Akademi. Masing-masing memamerkan 5-6 busana dengan total 170 busana dari kolaborasi Kemdikbudristek dengan satuan pendidikan yang terlibat di JMFW 2024.

Terlibat 142 pendidikan vokasi yang ikut kurasi hasil karya dari anak didik mereka, kemudian di seleksi hingga ditetapkan 12 finalis yang tampil di JMFW 2024. Angka yang naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya ini jadi bukti meningkatnya antusias para pelajar untuk ikut andil di acara ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/624/3134617/kemendikdasmen-lIRU_large.jpg
Gerakan 1.000 Siswa SMK Sales Naik Kelas, Mendikdasmen Ingin Tingkatkan Peminat Jurusan Marketing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/624/3131754/pelepasan_lulusan_smk_ke_jepang_dan_jerman-yM9D_large.jpg
Ribuan Lulusan SMK Siap Kerja di Luar Negeri, Ini Pesan Wamendikdasmen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/65/3131746/wamendikdasmen_dan_menaker-kUSo_large.jpg
1.500 Lulusan SMK Diberangkatkan ke Jepang dan Jerman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/24/624/3125392/mendikdasmen-RKgS_large.png
Masa Studi Anak SMK Bakal Jadi 4 Tahun, Siap Kerja di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/624/3093337/kemendikdasmen-X3uU_large.jpg
Kemendikdasmen Telusuri Lulusan SMK di Tahun 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/25/624/3025765/ini-alasan-lulusan-smk-jadi-penyumbang-pengangguran-tertinggi-di-indonesia-O9499kZAFZ.jpg
Ini Alasan Lulusan SMK Jadi Penyumbang Pengangguran Tertinggi di Indonesia
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement