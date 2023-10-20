Riwayat Pendidikan Iptu Alvian Hidayat, Suami Karina Dinda Lestari

JAKARTA - Riwayat pendidikan Iptu Alvian Hidayat menarik untuk disimak. Saat ini Iptu Alvian Hidayat sedang menjadi bahan perbincangan publik lantaran kasus perselingkuhan istrinya, Karina Dinda Lestari, dengan sesama mahasiswa kedokteran Universitas Hasanuddin, Andy Wahab.

Di balik kasus perselingkuhan itu, bagaimana riwayat pendidikan Iptu Alvian Hidayat yang sukses di dunia kepolisian? Simak laporannya berikut ini!

Iptu Alvian Hidayat sedang menjadi sorotan sebab curhatannya mengenai kasus perselingkuhan sang istri. Sosok Alvian sendiri dikenal sebagai perwira polisi yang memiliki karir gemilang. Bahkan, ia menjadi perwira di usia muda.

Menjalani karirnya di Korps Bhayangkara, Alvian menjadi salah satu Kapolsek di usia muda. Setelah lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 2016, Alvian melanjutkan pendidikannya hingga diangkat menjadi Kapolsek Reo di umur 30 tahun. Saat diangkat tahun 2019 itu, Alvin berpangkat Inspektur Dua (Ipda).

Menjadi Kapolsek di usia 30 tahun membuat Alvin dinobatkan sebagai Kapolsek termuda se Indonesia. Pada 2020 silam, Alvin sempat menjabat sebagai Kapolsek Kuwus, Manggarai Barat. Kala itu ia berhasil menoreh prestasi menggagalkan peredaran minuman keras yang terjadi di Kecamatan Kuwus, Manggarai Barat.