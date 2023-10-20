Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Apakah Mengejek Seseorang Termasuk Bullying? Simak Penjelasan Lengkapnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Sabtu, 21 Oktober 2023 |11:05 WIB
Apakah Mengejek Seseorang Termasuk Bullying? Simak Penjelasan Lengkapnya
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Mengupas apakah mengejek seseorang termasuk bullying? Hal ini dikarenakan masalah perundungan atau bullying yang terjadi antar sesame pelajar. Salah satu bukti perundungan yang kerap ditemui yaitu dengan mengejek seseorang.

Bagi sebagaian orang mengira bahwa mengejek seseorang tidak termasuk dalam unsur tindakan bullying

Lantas apakah mengejek seseorang termasuk bullying? Adapun, tindakan bullying bisa terjadi dimana saja tanpa mengenal tempat dan lokasi.

Mirisnya potensi bullying di Indonesia terjadi pada mereka para korban kaum minoritas, keluarga miskin hingga para disabilitas. Umumnya, perundungan terbagi atas beberapa jenis, seperti bullying fisik, verbal hingga sosial.

Perlu diketahui bahwa sikap mengejek seseorang masuk dalam suatu tindakan aksi bullying yang dilakukan secara verbal. Mengapa demikian?

Hal itu karenakan bahwa tindakan menyakiti seseorang dilakukan dengan cara melibatkan kata-kata baik secara tertulis atau terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
