HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Matahari Berhenti Menyinari Bumi? Ini kata Peneliti

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 20 Oktober 2023 |21:14 WIB
Kapan Matahari Berhenti Menyinari Bumi? Ini kata Peneliti
Kapan matahari berhenti bersinar? (Foto: Universe Today)
A
A
A

 

JAKARTA – Matahari dikenal sebagai pusat tata surya sekaligus benda penerang untuk bumi. Namun, apakah pernah terbayang sampai kapan matahari menyinari bumi?

Dilansir dari The Science Times, Jumat (20/10/2023) bahwa umur matahari sekarang mencapai umur 4,6 Juta tahun. Berdasarkan penelitian pada tahun 2018 bahwa matahari akan mencapai umur hingga 10 juta tahun saja.

 BACA JUGA:

Ketika waktunya akan mendekat, matahari akan semakin besar dan berwarna merah dan intinya akan menyusut. Lapisan luarnya akan turut membesar hingga menyentuh mars, ketika hal itu terjadi, bumi akan ditelan oleh matahari

Setelah fase matahari yang menjadi berwarna merah ini sulit diprediksi. Beberapa studi sebelumnya menyatakan bahwa akan menjadi planet nebula, namun ukuran tersebut akan 2 kali lebih besar daripada matahari sekarang. Namun penelitian yang sama, bahwa nantinya akan menjadi kebanyakan Bintang yang mencapai umurnya, yaitu akan menyusut dan menjadi planet nebula.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
