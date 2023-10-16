Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Nantikan Fenomena Astronomi Gerhana Matahari Total, Peristiwa Langka 400 Tahun Sekali

Arsitta Dwi Pramesti , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |20:03 WIB
Nantikan Fenomena Astronomi Gerhana Matahari Total, Peristiwa Langka 400 Tahun Sekali
Gerhana matahari total bakal muncul pada 2024 (Foto: Science Times)
A
A
A

 


JAKARTA - Fenomena astronomi gerhana matahari total akan terjadi dalam waktu dekat. Fenomena itu akan muncul dalam 177 hari ke depan atau 8 April tahun 2024.

Peristiwa ini dapat disaksikan dengan aman dengan kacamata gerhana selama kurang lebih empat menit. Ini merupakan peristiwa langka karena hanya bisa disaksikan selama 400 tahun sekali!

Sebelum adanya gerhana matahari total, di langit wilayah Barat Daya Amerika Serikat telah terjadi gerhana matahari cincin parsial besar. Peristiwa menakjubkan ini dapat disaksikan dari seluruh wilayah di dunia dan dijuluki sebagai “cincin api”. Selama empat menit 27 detik, terdapat sebuah cincin menyala yang menghiasi langit Texas Hill Country.

Gerhana matahari cincin mungkin memang menakjubkan, tapi tahukah kamu bahwa pada gerhana matahari total kita akan melihat mahkota putih matahari yang indah, lalu dengan singkat siang hari menjadi gelap gulita, diikuti dengan planet-planet yang dapat dinikmati di cakrawala. Saat gerhana matahari total ini, udara sejuk ikut berpartisipasi dengan menyelimuti kegelapan di siang hari.

Tidak seperti cincin api yang hanya dapat disaksikan secara jelas di langit Texas, gerhana matahari total pada awal tahun 2024 nanti dapat disaksikan di berbagai daerah di Amerika Serikat. Mulai dari 115 mil dari Meksiko, 15 negara bagian AS, dan Kanada dapat merasakan momen kegelapan angkasa di tengah hari dengan adanya gerhana matahari total ini. 

Halaman:
1 2
