HOME EDUKASI KAMPUS

Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ternyata Sama-Sama Almamater UGM

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |19:10 WIB
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ternyata Sama-Sama Almamater UGM
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ternyata Sama-Sama Almamater UGM (Foto: Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ternyata sama-sama almamater UGM. Keduanya merupakan tokoh publik yang saat ini sedang ramai diperbincangkan karena resmi menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024 mendatang.

Ganjar Pranowo merupakan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader dari partai politik PDI Perjuangan. Ia diusung oleh partai yang ada di belakangnya untuk maju menjadi calon presiden RI untuk Pemilu 2024 yang akan berjalan tahun depan.

 BACA JUGA:

Setelah beberapa bulan kebelakang mencari siapa yang pantas digandeng menjadi duo dengan Ganjar di Pemilu tahun depan, akhirnya Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri mengamanatkan Mahfud MD menjadi cawapres dari partai ini pada Rabu pagi (18/10/2023).

Mahfud MD sendiri merupakan tokoh hukum yang telah mengisi beberapa jabatan penting di pemerintahan selama karirnya. Ia pernah menjadi Menteri Pertahanan dan merangkap Menteri Kehakiman dan HAM (2000-2001), Anggota DPR RI (2003-2008), Ketua Badan Legislatif DPR RI (2007-2008), Ketua MK (2008-2013), dan terbaru Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (2019-sekarang).

 BACA JUGA:

Dikutip dari berbagai sumber pada Rabu (18/10/2023), keduanya ternyata berasal dari almamater yang sama. Ganjar Pranowo bersama pasangannya, Mahfud MD merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Ganjar Pranowo merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Politisi kelahiran Karanganyar tersebut bahkan kembali mengabdi kepada almamater tercintanya setelah sukses di dunia politik. Ia menjadi Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Halaman:
1 2
