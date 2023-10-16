Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Tim Bengawan UNS Ungkap Keunggulan Mobil Formula Pancawala II yang Bawa Kemenangan di Jepang

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |21:04 WIB
Tim Bengawan UNS Ungkap Keunggulan Mobil Formula Pancawala II yang Bawa Kemenangan di Jepang
A
A
A

JAKARTA - Tim Bengawan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil meraih kemenangan di ajang Formula SAE Jepang baru-baru ini. Mereka mengusung inovasi mobil formula Pancawala II. Apa keunggulannya?

Special Dialogue bersama Tim Bengawan UNS (Foto: Okezone) 

Ketua Tim Bengawan Tegar Aryoseno mengatakan mobil formula merupakan mobil balap cepat yang diperuntukkan berkompetisi di Formula SAE Japan. Seperti mobil formula 1, tetapi dengan regulasi yang berbeda dan tentu saja dibuat untuk kompetisi antarmahasiswa internasional.

“Untuk Pancawala II merupakan mobil formula karya mahasiswa UNS yang diciptakan untuk mengikuti event Formula SAE yang pada tahun ini kita mengikuti Formula SAE Japan,” katanya dalam Special Dialogue Okezone, Senin (16/10/2023).

 BACA JUGA:

Apa keunggulannya?

Mobil formula diciptakan untuk dapat memenuhi penilaian yang diberikan oleh panitia, mulai dari akselerasi, skid pad (membentuk angka 8), hingga berkompetisi untuk menyelesaikan track yang sudah dibuat oleh panitia. untuk Pancawala II mengikuti kompetisi Formula SAE Japan. Mobil ini berjenis yang sama dan berbentuk menyerupai seperti formula 1, akan tetapi karya mahasiswa dan mobil ini fokus dalam racing serta catatan waktu yang cepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/65/3141980/uns-DYhc_large.jpg
RG Sejarah Kebudayaan FIB UNS Kembangkan Ecoprint Ramah Lingkungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/65/3136229/uns-xZ7X_large.jpg
Cara KA Fisip UNS Optimalkan Potensi Alumni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/65/3124194/sofie_imam_faizal-UHPo_large.png
Sosok Sofie Imam Faizal, Asisten Pelatih Fisik Timnas Indonesia yang Jadi Mahasiswa S2 di UNS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/65/3112820/uns-a08m_large.png
UNS Kukuhkan 29 Guru Besar, Ini Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/65/3087248/uns-dan-universitas-canberra-kerjasama-penelitian-bis-listrik-H338DJDSS2.jpg
UNS dan Universitas Canberra Kerjasama Penelitian Bis Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/65/3085787/tim-pkm-uns-beri-pelatihan-pengolahan-limbah-genting-jadi-penutup-dinding-3-dimensi-0tqiBIYKgs.jpg
Tim PKM UNS Beri Pelatihan Pengolahan Limbah Genting Jadi Penutup Dinding 3 Dimensi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement