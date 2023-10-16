Tim Bengawan UNS Ungkap Keunggulan Mobil Formula Pancawala II yang Bawa Kemenangan di Jepang

JAKARTA - Tim Bengawan Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta berhasil meraih kemenangan di ajang Formula SAE Jepang baru-baru ini. Mereka mengusung inovasi mobil formula Pancawala II. Apa keunggulannya?

Ketua Tim Bengawan Tegar Aryoseno mengatakan mobil formula merupakan mobil balap cepat yang diperuntukkan berkompetisi di Formula SAE Japan. Seperti mobil formula 1, tetapi dengan regulasi yang berbeda dan tentu saja dibuat untuk kompetisi antarmahasiswa internasional.

“Untuk Pancawala II merupakan mobil formula karya mahasiswa UNS yang diciptakan untuk mengikuti event Formula SAE yang pada tahun ini kita mengikuti Formula SAE Japan,” katanya dalam Special Dialogue Okezone, Senin (16/10/2023).

Apa keunggulannya?

Mobil formula diciptakan untuk dapat memenuhi penilaian yang diberikan oleh panitia, mulai dari akselerasi, skid pad (membentuk angka 8), hingga berkompetisi untuk menyelesaikan track yang sudah dibuat oleh panitia. untuk Pancawala II mengikuti kompetisi Formula SAE Japan. Mobil ini berjenis yang sama dan berbentuk menyerupai seperti formula 1, akan tetapi karya mahasiswa dan mobil ini fokus dalam racing serta catatan waktu yang cepat.