Viral! Ternyata Bioskop dan Ember Berasal dari Bahasa Belanda Lho!

Bahasa Belanda dan Bahasa Indonesia memiliki bahasa serapan atau persamaan (Foto: Twitter Sosmed Keras)

JAKARTA - Viral postingan di TikTok menunjukan persamaan bahasa Indonesia dan Belanda. Dijajah ratusan tahun oleh bangsa Belanda membuat banyak percampuran budaya, salah satunya bahasa Indonesia yang digunakan saat ini memiliki beberapa kosakata yang diambil dari bahasa Belanda. Tahukah kamu kalau bioskop dan ember ternyata dari bahasa Belanda?

Ada banyak kosa kata bahasa Belanda yang memiliki kesamaan penyebutan dengan kosa kata bahasa Indonesia yang digunakan sebab masyarakat Indonesia sudah terbiasa dan banyak familiar dengan kata-kata yang digunakan oleh bangsa Belanda selama ratusan tahun, hingga akhirnya diterapkan di masyarakat.

Beberapa persamaan kosakata antara bahasa Indonesia dan Belanda ini dapat dilihat dari konten TikTok dari konten kreator mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Belanda, Jerhemy Owen bersama salah seorang temannya yang membandingkan kata yang sama.

Dikutip dari TikTok @jerhemynemoo pada Senin (16/10/2023), konten buatannya tersebut membandingkan persamaan kosa kata dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Jerhemy dan ke bahasa Belanda oleh @nonaholland, konten kreator asal Belanda yang tinggal di Indonesia.

Ada beberapa kata yang memiliki penyebutan yang sama, contohnya bucket (Inggris) menjadi ember (Indonesia dan Belanda (emmer). Kemudian cinema (Inggris) menjadi bioskop (Indonesia) dan bioscoop (Belanda).

Contoh lainnya seperti penyebutan anggota keluarga, dalam bahasa Belanda dan Indonesia memiliki penyebutan yang sama. Di kedua bahasa, uncle menjadi om (penulisan Belanda menjadi oom), aunty menjadi tante, grandma menjadi oma, dan grandpa menjadi opa.