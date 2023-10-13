Ternyata Ramadhan Sananta Dulu Siswa Berprestasi saat Sekolah, Cetak 2 Gol ke Gawang Brunei

JAKARTA - Muhammad Ramadhan Sananta bersinar saat penampilan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno, Senayan, Kamis (12/10/2023) malam. Riwayat pendidikannya menarik untuk disimak.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023), Muhammad Ramadhan Sananta, kelahiran Riau, 27 November 2002. Di masa remajanya, dia menjalani akademi sepak bola pada (Asiana School Soccer / Asian Schools Football) pada tahun 2019.

Selama 3 tahun bersekolah Sananta adalah siswa yang terpilih menjadi siswa berprestasi. Dia terpilih berlatih di PPLP (Pusat Pendidikan Latihan Pelajar) yang merupakan wadah bagi siswa yang memiliki kemampuan dibidang olahraga dan latihan rutin.

Kariernya dimulai pada tahun 2021, di mana dia dikontrak oleh Persikabo 1973 untuk bermain di Liga 1 pada musim 2023. Lalu, dia mulai debut pada 3 Februari 2022 dalam pertandingan melawan Bali United.

