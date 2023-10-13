Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ternyata Ramadhan Sananta Dulu Siswa Berprestasi saat Sekolah, Cetak 2 Gol ke Gawang Brunei

Richard Ariyanto , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |17:28 WIB
Ternyata Ramadhan Sananta Dulu Siswa Berprestasi saat Sekolah, Cetak 2 Gol ke Gawang Brunei
Riwayat pendidikan Ramadhan Sananta (Foto: Instagram Timnas Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Muhammad Ramadhan Sananta bersinar saat penampilan Timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno, Senayan, Kamis (12/10/2023) malam. Riwayat pendidikannya menarik untuk disimak.

Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (13/10/2023), Muhammad Ramadhan Sananta, kelahiran Riau, 27 November 2002. Di masa remajanya, dia menjalani akademi sepak bola pada (Asiana School Soccer / Asian Schools Football) pada tahun 2019.

Selama 3 tahun bersekolah Sananta adalah siswa yang terpilih menjadi siswa berprestasi. Dia terpilih berlatih di PPLP (Pusat Pendidikan Latihan Pelajar) yang merupakan wadah bagi siswa yang memiliki kemampuan dibidang olahraga dan latihan rutin.

Kariernya dimulai pada tahun 2021, di mana dia dikontrak oleh Persikabo 1973 untuk bermain di Liga 1 pada musim 2023. Lalu, dia mulai debut pada 3 Februari 2022 dalam pertandingan melawan Bali United.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/65/3178843/raisa-8akD_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Penyanyi Cantik Raisa, Ternyata Lulusan Binus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178559/purbaya_dan_kdm-4n7D_large.jpg
Adu Pendidikan Menkeu Purbaya dengan Kang Dedi Mulyadi yang Berdebat Soal APBD Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178418/ainul-XqoE_large.jpg
Riwayat Pendidikan Muhammad Ainul Yakin, Ketua GP Ansor DKI Jakarta yang Kini Lagi Disorot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178409/pablo-sjma_large.jpg
Ini Pendidikan Artis Terkaya Pablo Benua yang Kini Terseret Dugaan Ijazah Palsu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177247/andra-Nxwb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Andra Soni, Gubernur Banten yang Cabut Status Nonaktif Kepala SMAN 1 Cimarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177150/glenny-s2lY_large.jpg
Ini Pendidikan Glenny Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia yang Juga Teman Dekat Prabowo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement