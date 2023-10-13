Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Polemik Lagu Halo-Halo Bandung Dijiplak Berlanjut, Pemerintah Telusuri Pelaku

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 13 Oktober 2023 |12:35 WIB
Polemik Lagu Halo-Halo Bandung Dijiplak Berlanjut, Pemerintah Telusuri Pelaku
Lagu Halo-Halo Bandung diduga dijiplak Malaysia (Foto: YouTube Lagu Kanak TV)
A
A
A

JAKARTA - Ahli waris pencipta lagu Halo-Halo Bandung secara resmi menggandeng pemerintah, untuk menelusuri dalang dibalik plagiarisme lagu Halo Halo Bandung karya Ismail Marzuki. Sebelumnya sempat heboh di negeri jiran Malaysia, ketika diubah liriknya menjadi Hello Kuala Lumpur.

Khawatir akan tindakan itu, ahli waris bersama dengan instansi pemerintah terkait, tengah berusaha menelusuri dalang dibalik plagiasi dilakukan sejumlah pihak-pihak tertentu. Kasus ini terus berlanjut.

"Perkembangan kasusnya, jadi sebenarnya kita pernah bertemu dengan Kemenkumham DJKI, terus Kementerian Luar Negeri, Kemendikbudristek, dan juga Kemenkominfo," ujar Ari Juliano, selaku kuasa hukum ahli waris Ismail Marzuki saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan belum lama ini, dikutip Jumat (13/10/2023).

Menurutnya Ari Julianto, sejauh ini pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak resmi dari Malaysia. Namun dari koordinasi itu, pihak Malaysia membantah melakukan plagiasi lagu Halo Halo Bandung. Dengan keterangan didapatkan, Ari Julianto menduga bahwa plagiasi lagu Halo Halo Bandung berasal dari pihak swasta.

"Saat pertemuan di sana, kami mencoba mencari tahu siapa sebenarnya pihak yang melakukan hal itu. Karena pemerintahan Malaysia, nggak pernah mengklaim hal itu, sehingga dugaan kami ini adalah swasta membuat," kata Ari.

Kendati demikian, Ari Julianto menegaskan, dalam penyelesaian polemik lagu Halo Halo Bandung, dilakukan secara hati-hati. Sebab, pihaknya juga harus menjaga hubungan baik antara kedua negara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/19/624/2885928/viral-lagu-halo-halo-bandung-diduga-dijiplak-ini-kata-warga-malaysia-nPVm1UdJsX.jpg
Viral Lagu Halo-Halo Bandung Diduga Dijiplak, Ini Kata Warga Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/624/2883127/lagu-halo-halo-bandung-diduga-dijiplak-malaysia-padahal-punya-hak-cipta-djki-turun-tangan-p4bYX74r3R.jpg
Lagu Halo-Halo Bandung Diduga Dijiplak Malaysia Padahal Punya Hak Cipta, DJKI Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/612/3178846//raisa-Wav4_large.jpg
Ini Makna Lagu Love You Longer Milik Raisa yang Gugat Cerai Hamish Daud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/612/3150786//tiktok-Mdz0_large.jpg
Apa Arti Dame Un Grrr yang Lagi Viral di TikTok? Ternyata Ini Makna Uniknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/628/3143882//lirik_lagu-7k5n_large.jpg
KUIS: Yuk Mengenal Lagu Nasional Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/205/3141798//pretty_little_baby-Htpb_large.JPG
Lirik Lagu Pretty Little Baby, Lagu Lawas yang Kembali Hits di Tiktok
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement