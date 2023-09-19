Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Viral Lagu Halo-Halo Bandung Diduga Dijiplak, Ini Kata Warga Malaysia

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |19:25 WIB
Viral Lagu Halo-Halo Bandung Diduga Dijiplak, Ini Kata Warga Malaysia
Lagu Halo-Halo Bandung diduga dijiplak Malaysia (Foto: YouTube Lagu Kanak TV)
A
A
A

JAKARTA - Lagu Halo-Halo Bandung diduga dijiplak oleh Malaysia dengan judul Hello Kuala Lumpur. Liriknya diganti dengan nada yang sama seperti lagu Halo-Halo Bandung. Isu ini mengundang reaksi dari pria Malaysia untuk angkat bicara di media sosial.

Warganet sempat dihebohkan dengan video yang diunggah oleh akun YouTube asal Malaysia mengklaim lagu nasional Indonesia sebagai milik mereka. Hal itu lantas menuai kecaman dari warganet.

Dilansir dari akun Twitter milik @kgblgnunfaedh, Selasa (19/9/2023), seorang pria Malaysia mengungkapkan pendapatnya di sebuah video. Menurutnya, isu itu tidak penting.

“Bertahun aku hidup di Malaysia dari aku kecil sampai anak tiga aku tidak pernah tahu kalau adanya lagu Hello kuala lumpur ada satu pesanan buat rakyat Indonesia silakan bahas perkara penting semisal ekonomi, ideologi tapi kalian bahas lumpia sekarang lagu anak kecil kalian harus belajar berpikir nanti malu sendiri,” ucapnya.

Video yang diunggah dari akun Tiktok milik razali_sheldon, tersebut kian membuat warganet geram hingga banjir memenuhi komentar akun twitter milik @kgblgnunfaedah.

“Aku kadang suka merasa kasihan, negara mereka tu udah minim orang melayu yang semakin hari semakin hilang di negaranya masih sempat ngomong kek gini. Kalau dibandingin kayaknya lebih banyak melayu yg di indo ya drpd sana? jgn kan indo deh, melayu Riau aja dulu,“ tulis warganet.

Halaman:
1 2
