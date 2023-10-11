Viral Persahabatan Harmonis 6 Pemuda Beda Agama Saling Jaga Toleransi

JAKARTA – Indonesia kaya dengan suku, adat, budaya, agama dan adat istiadat. Karena itu sudah sepatutnya kita menjunjung tinggi toleransi. Seperti persahabatan pemuda ini yang viral di media sosial.

Dilansir dari sosial media X, Rabu (11/10/2023) bahwa momen itu direkam oleh netizen. Mereka kebetulan mempunyai teman dari setiap agama yang ada di Indonesia, mulai dari Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha hingga Konghucu.

Dalam video tersebut, netizen tersebut membagikan bagaimana rasanya ketika mengikuti sekilas ibadah dari agama tersebut. Walaupun yang lainnya tidak mengikuti ibadah lainnya, disertai dengan tempat agama yang dituju, seperti Katolik yang beribadah di gereja Katedral.

Kristen protestan beribadah di Gereja Bethel Indonesia, Buddha, dan Konghucu beribadah di Dharma Sakti Temple, islam beribadah di masjid Istiqlal dan yang terakhir Hindu beribadah di pura Adhitya Jaya. Sontak netizen mengagumi akan pertemanan mereka, bahkan ada yang menganggap bisa dijadikan buku tema SD.