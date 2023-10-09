Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Special Dialogue Okezone: Ahli UI Beri Saran Jenis Masker Ampuh Cegah Polusi

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |22:15 WIB
Special Dialogue Okezone: Ahli UI Beri Saran Jenis Masker Ampuh Cegah Polusi
Polusi udara Jakarta menjadi perhatian akademisi UI dalam Special Dialogue Okezone (Foto: Economic Times)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu cara melindungi diri dari polusi udara adalah dengan memakai masker. Setelah pandemi Covid-19 berlalu, penggunaan masker tetap penting. Lalu masker yang seperti apa untuk mencegah polusi udara?

Special Dialogue bersama Dekan FKUI (Foto: Okezone) 

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam mengatakan penggunaan masker di luar ruangan efektif mencegah polusi udara. Ada juga anggapan, kata dia, penting memakai masker di dalam ruangan di saat polusi di luar ruangan begitu tinggi.

“Minimal lah, kita bisa menggunakan masker ketika di jalan raya,” tutur Prof Ari dalam Special Dialogue Okezone, dikutip Senin (9/10/2023).

 BACA JUGA:

Dia mengimbau khususnya orang-orang yang menggunakan kendaraan bermotor agar memakai masker. Apa jenis maskernya?

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178594/rupiah-gUYf_large.jpg
UI Edukasi Emak-Emak Soal Keuangan Digital 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/65/3178584/kampus-GwWi_large.jpg
DPR: Intervensi Politik di Kampus Tidak sejalan dengan Prinsip Otonomi Perguruan Tinggi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/65/3177190/ui-PaE4_large.jpg
Proses Seleksi Dekan UI, Pengamat: Jangan Ada Intervensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165312/ui-Qjsn_large.jpg
Kantongi Suara Terbanyak, Pramudya Jadi Ketum Iluni UI
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement