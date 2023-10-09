Special Dialogue Okezone: Ahli UI Beri Saran Jenis Masker Ampuh Cegah Polusi

JAKARTA - Salah satu cara melindungi diri dari polusi udara adalah dengan memakai masker. Setelah pandemi Covid-19 berlalu, penggunaan masker tetap penting. Lalu masker yang seperti apa untuk mencegah polusi udara?

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Ari Fahrial Syam mengatakan penggunaan masker di luar ruangan efektif mencegah polusi udara. Ada juga anggapan, kata dia, penting memakai masker di dalam ruangan di saat polusi di luar ruangan begitu tinggi.

“Minimal lah, kita bisa menggunakan masker ketika di jalan raya,” tutur Prof Ari dalam Special Dialogue Okezone, dikutip Senin (9/10/2023).

Dia mengimbau khususnya orang-orang yang menggunakan kendaraan bermotor agar memakai masker. Apa jenis maskernya?