Contoh Soft Skill dalam CV yang Bisa Mudah Dapat Kerja

JAKARTA- Deretan contoh soft skill dalam CV yang menarik perhatian HRD saat proses perekrutan karyawan. Saat ini menempatkan keterangan soft skill pada laman CV (Curricullum Vitae) sangat penting untuk memperkenal ketrampilan.

Umumnya soft skill dimanfaatkan oleh HRD untuk menyeimbangkan hard skill yang dimiliki oleh pelamar kerja.

Soft Skill sejatinya merupakan kemampuan interpersonal yang dimiliki setiap orang untuk menjalin kegiatan dan hubungan sosial dengan orang lain. Dalam dunia kerja sendiri, soft skill sangat diperhitungkan untuk melihat bagaimana seseorang menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan para pekerja lainnya.

Tidak hanya itu saja, disamping itu soft skill dinilai bisa menggambarkan sifat, karakter kepribadian seseorang serta cara kamu berhubungan dengan orang lain di tempat kerja.

Berikut ini beberapa contoh soft skill yang perlu dicantumkan pada laman CV supaya menarik perhatian HRD.

1. Kreatif dan Inovatif

2. Mampu Beradaptasi Dengan Baik

3. Mampu Bekerja Sama Dengan Tim dan Individu