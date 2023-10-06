5 Sisi Unik Burung Gereja, Nomor 3 Tak Disangka

JAKARTA – Pernah melihat burung gereja? Burung yang mungil ini punya nama lain burung house sparrow dalam bahasa Inggris. Burung yang sering kita lihat di pemukiman bangunan ternyata menyimpan banyak keunikannya.

Burung gereja seringkali menyita pandangan mata karena bentuknya yang imut. Dilansir dari berbagai sumber, Jumat (6/10/2023) berikut adalah 5 fakta unik tentang burung gereja.

Keunikan Burung Gereja

1. Ukurannya mungil

Ukuran burung gereja ternyata sangat kecil,bahkan lebih kecil daripada genggaman tangan orang dewasa. Walaupun ukuran burung gereja saat dewasa hanya menyentuh sekitar 10cm hingga 15 cm saja. Hal ini mengapa burung gereja sangat kecil dan terasa menggemaskan.

2. Hidup berkelompok

Habitat di alam liar terkenal sebagai burung yang hidup secara berkelompok. Tak heran kita sering menemukan burung gereja yang tidak sendiri. Bahkan, ketika mencari makan pun mereka akan bergerak secara berkelompok

3. Memiliki aroma kurang sedap

Ketika kamu mencoba untuk mendekatinya, kamu pasti menyadari ada bau tidak sedap yang tiba-tiba saja tercium oleh hidung, bukan kesalahan dari indera penciuman kamu yang mengalami gangguan, namun burung satu ini memang dikenal memiliki aroma yang kurang sedap.