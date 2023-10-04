Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Jessica Wongso

Richard Ariyanto , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |19:03 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Jessica Wongso
Riwayat Pendidikan Jessica Wongso (Foto: Okezone)
JAKARTA - Riwayat pendidikan Jessica Wongso ini perlu kamu ketahui. Apalagi kini namanya kembali mencuat ketika dokumenter Netflix dengan tajuk Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso sudah dirilis akhir September lalu (2023).

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (4/10/2023) Jessica Wongso merupakan kelahiran Jakarta, pada 9 Oktober 1988. Saat SMA, Jessica bersekolah di Jubilee school Jakarta. Yudi Wibowo, saudara dari Jessica, saat diwawancarai oleh tim Netflix mengatakan Jessica sosok yang baik sejak kecil.

“Saya kenal Jessica dari kecil, tidak pernah berkelahi dan berbuat onar di sekolah. Anak yang normal-normal saja,” kata sang keluarga.

Keluarga dari Jessica menyebut Jessica terkenal akan pendiam dan manja. Pada tahun 2008, Jessica melanjutkan pendidikan hingga ke Australia, yaitu di Billy Blue College of Design Sydney dengan jurusan studi Desain Grafis.

Halaman:
1 2
