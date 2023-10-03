Cara Jitu Dapatkan Skor Maksimal TOEFL untuk CPNS 2023

JAKARTA - Cara jitu dapatkan skor maksimal TOEFL untuk CPNS 2023. Tes bahasa Inggris menjadi salah satu persyaratan dalam mendaftar CPNS 2023. Tes masuk untuk jadi ASN tersebut baru saja dibuka beberapa pekan lalu dan akan ditutup pada 9 Oktober mendatang. Bagaimana cara agar mendapat hasil TOEFL yang maksimal?

Dikutip dari titiknolenglish.com, Selasa (3/9/2023), beberapa instansi yang membuka rekrutmen di CPNS dan PPPK 2023 mewajibkan sertifikasi bahasa Inggris TOEFL sebagai salah satu persyaratan, contohnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kominfo dan masih banyak lagi. Rata-rata dari instansi yang mewajibkan TOEFL untuk para calon pegawainya memiliki passing grade atau batas minimal.

Contohnya di Kemenlu, TOEFL Prediction yang didapat paling rendah skor 475-550. Di instansi Kemkominfo, TOEFL Prediction yang diraih setidaknya skor 400 dengan TOEFL IBT dengan skor 32.

Untuk bisa lolos tes selanjutnya di CPNS dan PPPK 2023, setidaknya diperlukan hasil TOEFL skor 500-600 agar berada selangkah lebih aman dari pesaing yang lain. Untuk mendapat hasil yang tinggi, diperlukan latihan yang maksimal dan persiapan yang matang. Berikut merupakan tips agar hasil TOEFL maksimal.

Cara Jitu Agar Hasil TOEFL CPNS Maksimal

Fokus Pada Pertanyaan

Untuk menghemat waktu, biasakan membaca pertanyaan lebih dulu agar tidak perlu membaca semua teks. Biasanya teks bacaan dalam tes bahasa Inggris sangat panjang sehingga memakan waktu dalam ujian. Teks dalam ujian biasanya disediakan untuk beberapa pertanyaan. Baca terlebih dahulu semua pertanyaan untuk teks yang ingin dibaca agar tidak perlu mengulang bacaan.

Jangan Terlalu Lama Memikirkan Arti Kata yang Asing

Jika dalam soal ada kata yang belum pernah didengar, cukup abaikan selama keseluruhan kata masih dapat dimengerti. Tidak masalah jika tidak mengerti arti kata satu persatu, yang terpenting maksud dari pertanyaan yang diajukan dapat dipahami dengan baik. Kemudian jawab pertanyaan tersebut dengan percaya diri.

Kuatkan Analisis dan Penggunaan Bahasa

Pada tes writing, biasanya akan ada soal dimana peserta ujian harus menganalisis, baik dalam bentuk grafik, tabel, atau diagram. Perhatikan baik-baik gambar yang disajikan kemudian analisis secara detail. Tes ini meminta peserta agar mendeskripsikan data, menjelaskan tahap dalam suatu proses kerja, hingga penjelasan dalam suatu kejadian. Selain itu perseta juga akan membuat essay, buatlah argumen yang menarik namun mudah dipahami.