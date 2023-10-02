Jessica Wongso Kuliah di Mana?

JAKARTA – Jessica Wongso kuliah di mana? Berikut ini akan kita ulas di mana Jessica Wongso berkuliah. Baru-baru ini kasus kopi sianida yang heboh pada tahun 2016 kembali viral setelah kisahnya dijadikan film di Netflix.

Film dokumenter tersebut berjudul Ice Cold : Murder, Coffee and Jessica Wongso. Film dokumenter itu menyita perhatian publik, dimana sudah banyak warganet yang menonton. Bagaimana tidak? Hingga saat ini kasus tersebut masih dipertanyakan dan masih menjadi misteri yang membuat masyarakat Indonesia penasaran.

Lalu siapakah sosok Jessica Wongso yang merupakan dalang dari pembunuhan Mirna?

Jessica Kumala Wongso yang dikenal sebagai Jessica, merupakan anak kelahiran tahun 1988, putri bungsu dari pasangan Imelda Wongso dan Winardi Wongso. Menurut keluarganya ia adalah sosok yang pendiam di rumah. Siapa sangka ternyata ia tega membunuh Mirna yang merupakan temannya sendiri dengan meracuni minuman kopi es Vietnam yang diminum oleh Mirna di Kafe Olivier, Mall Grand Indonesia, Jakarta.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (2/10/2023), diketahui Jessica mengenyam pendidikan sekolah menengahnya di SMA Jubilee School Jakarta. Karena ia dikenal dengan sosok yang pendiam, ia menghabiskan waktunya dengan bermain komputer dan melakukan hobinya yaitu menggambar.

Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan perguruan tingginya di Australia, tepatnya di Billyblue College Sydney dengan jurusan desain grafis yang menawarkan berbagai program desain dan kreatif. Kampus utamanya terletak di Sydney, dan lembaga ini juga menawarkan berbagai program pendidikan di bidang desain, seni, komunikasi visual, bisnis kreatif, dan lainnya.

Billy Blue College of Design memiliki pendekatan yang kuat terhadap pengembangan kreativitas dan pemahaman dalam disiplin-disiplin kreatif. Mereka menekankan pengalaman praktis dan kolaborasi di dunia nyata.