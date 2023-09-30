Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Peneliti Ingatkan Bahaya Limbah Mikroplastik pada Kesehatan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |22:15 WIB
Peneliti Ingatkan Bahaya Limbah Mikroplastik pada Kesehatan
Peneliti ingatkan bahaya sampah atau limbah mikroplastik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Salah satu jenis limbah adalah mikroplastik. Ukurannya sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Dampaknya, bakal memengaruhi sistem pernapasan.

Peneliti asal Jepang menemukan mikroplastik berada di awan. Mereka mengidentifikasi setidaknya terdapat sembilan jenis polimer berbeda, dan satu jenis karet dalam mikroplastik di udara, dengan ukuran 7,1-94,6 mikrometer.

Menurut Ahli Spesialis Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dr Erlina Burhan menjelaskan hal itu tentu akan berdampak buruk pada kesehatan, terutama pada paru-paru. Karena ukurannya yang sangat kecil, dan juga dapat mencemari lingkungan. Biasanya mikroplastik berbentuk fragmen, film, dan fiber.

 BACA JUGA:

“Tentunya jika tidak ditangani, maka akan menjadi masalah yang lebih besar. Baik untuk lingkungan maupun kesehatan,” kata dr Erlina, dikutip dalam akun X miliknya @erlinaburhan, Sabtu (30/9/2023).

Menurutnya, dalam suatu penelitian pada tahun 2022. Salah satu kemungkinan dampak dari paparan mikroplastik adalah disfungsi penghalang epitel. Gangguan fungsi penghalang epitel juga dapat memudahkan zat asing masuk, seperti alergen dan racun, memasuki interstitium dan aliran darah, yang kemudian dapat menyebabkan berkembangnya penyakit paru-paru seperti asma dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).

Halaman:
1 2
