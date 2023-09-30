Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Remaja Alami Pubertas, Akademisi UI Tegaskan Pentingnya Kesehatan Reproduksi sejak Dini

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |20:14 WIB
Remaja Alami Pubertas, Akademisi UI Tegaskan Pentingnya Kesehatan Reproduksi sejak Dini
Remaja diberi edukasi tentang kesehatan reproduksi sejak dini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tak ada kata tabu lagi untuk mengedukasi pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak dan remaja. Dalam Hari Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (World Sexual Health Day, WHSD), akademisi Universitas Indonesia (UI) memberikan edukasi kepada pelajar SMPN 8 Jakarta. 

RSUI berkolaborasi bersama Fakultas Kedokteran Universitaas Indonesia (FKUI) menyelenggarakan sosialisasi edukasi dalam rangka memperingati Hari Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (World Sexual Health Day, WHSD) tanggal 4 September 2023. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan remaja yaitu siswa dan siswi SMP dengan rentang usia 12-16 tahun di SMP 8 Depok diikuti oleh 1.485 anak melalui pembelajaran di kelas dan diskusi kelompok.

 BACA JUGA:

Usia remaja merupakan masa transisi yang krusial dalam perkembangan individu. Dilansir dari Profil Dinkes Depok tahun 2022, data tersebut menunjukkan jumlah penduduk remaja usia 10-14 tahun sebanyak 107,5 ribu jiwa dan usia 15-19 tahun yaitu 105,3 ribu jiwa. Angka ini termasuk jumlah yang cukup banyak setelah penduduk usia lansia dibanding jumlah penduduk lainnya, oleh karena itu, pentingnya bekal akan pemahaman dan kesadaran kesehatan bagi remaja berperilaku sehat dan bertanggung jawab di masa yang akan datang. 

“Ini concern dan penting untuk dibahas, kami berharap program ini dapat berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas lagi” ujar Pakar Kesehatan dari FKUI/RSUI dr. Ardiana Kusumaningrum, Sp.MK(K) dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (30/9/2023). 

 BACA JUGA:

Remaja Alami Pubertas

Remaja mengalami perubahan fisik dan hormon yang berkaitan dengan pubertas. Pemahaman terhadap kesehatan reproduksi juga membantu mereka memahami perubahan tersebut dan bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihan area organ reproduksi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275/ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/65/3165546/petere-UV5S_large.jpg
Profil Peter Berkowitz, Akademisi Stanford dan pro Israel yang Diundang Jadi Pembicara di UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/65/3165312/ui-Qjsn_large.jpg
Kantongi Suara Terbanyak, Pramudya Jadi Ketum Iluni UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/65/3149737/kampus-kYt0_large.jpg
UI dan UTP Malaysia Sepakat Lakukan Pertukaran Mahasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/65/3149158/ui_tembus_rangking_dunia_189_saleh_husin_alhamdulillah-TsIb_large.jpg
UI Tembus Rangking 189 Dunia, Saleh Husin: Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/65/3148023/link_hasil_ppkb_ui_2025_ini_cara_cek_dan_daftar_ulangnya-gWU0_large.jpg
Link Hasil PPKB UI 2025, Ini Cara Cek dan Daftar Ulangnya!
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement