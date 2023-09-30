Remaja Alami Pubertas, Akademisi UI Tegaskan Pentingnya Kesehatan Reproduksi sejak Dini

JAKARTA - Tak ada kata tabu lagi untuk mengedukasi pendidikan kesehatan reproduksi kepada anak dan remaja. Dalam Hari Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (World Sexual Health Day, WHSD), akademisi Universitas Indonesia (UI) memberikan edukasi kepada pelajar SMPN 8 Jakarta.

RSUI berkolaborasi bersama Fakultas Kedokteran Universitaas Indonesia (FKUI) menyelenggarakan sosialisasi edukasi dalam rangka memperingati Hari Hak dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual (World Sexual Health Day, WHSD) tanggal 4 September 2023. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan pengetahuan remaja yaitu siswa dan siswi SMP dengan rentang usia 12-16 tahun di SMP 8 Depok diikuti oleh 1.485 anak melalui pembelajaran di kelas dan diskusi kelompok.

BACA JUGA:

Usia remaja merupakan masa transisi yang krusial dalam perkembangan individu. Dilansir dari Profil Dinkes Depok tahun 2022, data tersebut menunjukkan jumlah penduduk remaja usia 10-14 tahun sebanyak 107,5 ribu jiwa dan usia 15-19 tahun yaitu 105,3 ribu jiwa. Angka ini termasuk jumlah yang cukup banyak setelah penduduk usia lansia dibanding jumlah penduduk lainnya, oleh karena itu, pentingnya bekal akan pemahaman dan kesadaran kesehatan bagi remaja berperilaku sehat dan bertanggung jawab di masa yang akan datang.

“Ini concern dan penting untuk dibahas, kami berharap program ini dapat berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas lagi” ujar Pakar Kesehatan dari FKUI/RSUI dr. Ardiana Kusumaningrum, Sp.MK(K) dalam keterangan resmi kepada Okezone, Sabtu (30/9/2023).

BACA JUGA:

Remaja Alami Pubertas

Remaja mengalami perubahan fisik dan hormon yang berkaitan dengan pubertas. Pemahaman terhadap kesehatan reproduksi juga membantu mereka memahami perubahan tersebut dan bagaimana menjaga kesehatan dan kebersihan area organ reproduksi.