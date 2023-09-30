Kreatif! Siswa SMP Sulap Sampah Plastik Jadi Baju Adat

SULAWESI SELATAN - Sampah plastik bisa memiliki nilai ekonomis. Di tangan siswa SMP Negeri 4 Sungguminasa, Gowa, Sulawesi Selatan, sampah plastik diubah menjadi karya seni yaitu baju adat.

Para siswa dapat mengubah berbagai jenis sampah plastik menjadi karya seni yang indah dan menarik. Karya seni yang berasal dari sampah plastik didaur ulang oleh siswa.

Meski terbuat dari sampah plastik, baju adat khas Bugis Makassar ini tak kalah cantik dengan baju adat aslinya yang terbuat dari kain dan sutera. Selain membuat pakaian hias dan baju adat dari sampah, para siswa SMP 4 Sungguminasa ini juga mengubah sampah dan botol plastik menjadi karya seni.

Mereka mengubahnya menjadi barang yang kreatif. Misalnya menjadi hiasan bunga, pot bunga, dan sandal jepit yang indah dan menarik.