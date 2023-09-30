5 Catatan Kasus Kekerasan Pelajar dan Mahasiswa September 2023, Potret Kelam Dunia Pendidikan

JAKARTA - Dunia pendidikan tercoreng dengan kasus kekerasan pelajar dan mahasiswa. Mereka tega menganiaya teman sendiri karena berbagai faktor dari mulai geng, saling ejek, hingga masalah senioritas.

Rangkuman sepanjang September 2023, ada beberapa catatan kasus kekerasan menonjol di dunia pendidikan. Berikut rangkumannya, dikutip Sabtu (30/9/2023).

1. Awal September 2023

Pada awal September 2023, bullying menimpa pelajar YZ (15) di sekolah Al Ma'shum, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Ia diduga mendapat perundungan dari enam teman sekolahnya. Dalam rekaman video yang beredar, YZ ditendang hingga dikeroyok oleh lima rekannya. Atas kejadian tersebut, korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Akibat perundungan yang dialami, YZ mengalami trauma enggan kembali bersekolah.

2. Pekan Ketiga September 2023

Kemudian, aksi perundungan di lingkungan sekolah juga terjadi di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video amatir menampilkan sejumlah siswa yang diduga junior mendapatkan kekerasan verbal dan pukulan sandal di wajah mereka. Korban yang berjumlah lebih dari 8 orang terlihat duduk sambil menggendong tas sementara pelajar lainya yang merupakan seniornya berdiri sambil memukul wajah menggunakan sandal. Video berdurasi 58 detik diketahui merupakan pelajar SMP 1 Babelan, kabupaten Bekasi

3. Akhir September 2023.

Kemudian, yang saat ini menjadi sorotan publik ialah kasus bullying yang terjadi di SMP 8 Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa perundungan tersebut viral di media sosial. Dalam video amatir berdurasi empat menit, nampak korban FF mendapatkan pukulan di badan dan tendangan hingga terkapar oleh MK sebagai pelaku. Pelaku terus melakukan aksinya dengan tega meski korban sudah meminta ampun.