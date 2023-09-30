Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Catatan Kasus Kekerasan Pelajar dan Mahasiswa September 2023, Potret Kelam Dunia Pendidikan

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |12:36 WIB
5 Catatan Kasus Kekerasan Pelajar dan Mahasiswa September 2023, Potret Kelam Dunia Pendidikan
Kasus bullying sepanjang September 2023 yang mencoreng dunia pendidikan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Dunia pendidikan tercoreng dengan kasus kekerasan pelajar dan mahasiswa. Mereka tega menganiaya teman sendiri karena berbagai faktor dari mulai geng, saling ejek, hingga masalah senioritas.

 BACA JUGA:

Rangkuman sepanjang September 2023, ada beberapa catatan kasus kekerasan menonjol di dunia pendidikan. Berikut rangkumannya, dikutip Sabtu (30/9/2023).

1. Awal September 2023

Pada awal September 2023, bullying menimpa pelajar YZ (15) di sekolah Al Ma'shum, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Ia diduga mendapat perundungan dari enam teman sekolahnya. Dalam rekaman video yang beredar, YZ ditendang hingga dikeroyok oleh lima rekannya. Atas kejadian tersebut, korban harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Akibat perundungan yang dialami, YZ mengalami trauma enggan kembali bersekolah.

2. Pekan Ketiga September 2023

Kemudian, aksi perundungan di lingkungan sekolah juga terjadi di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam video amatir menampilkan sejumlah siswa yang diduga junior mendapatkan kekerasan verbal dan pukulan sandal di wajah mereka. Korban yang berjumlah lebih dari 8 orang terlihat duduk sambil menggendong tas sementara pelajar lainya yang merupakan seniornya berdiri sambil memukul wajah menggunakan sandal. Video berdurasi 58 detik diketahui merupakan pelajar SMP 1 Babelan, kabupaten Bekasi

 

3. Akhir September 2023.

Kemudian, yang saat ini menjadi sorotan publik ialah kasus bullying yang terjadi di SMP 8 Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa perundungan tersebut viral di media sosial. Dalam video amatir berdurasi empat menit, nampak korban FF mendapatkan pukulan di badan dan tendangan hingga terkapar oleh MK sebagai pelaku. Pelaku terus melakukan aksinya dengan tega meski korban sudah meminta ampun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/65/3135615/diktisaintek_berdampak-70L2_large.png
Diktisaintek Berdampak Gantikan Kampus Merdeka Besutan Nadiem, Ini Penjelasan Menteri Pendidikan Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/624/3135239/pidato_hari_pendidikan-SmdZ_large.jpg
5 Contoh Teks Pidato Hari Pendidikan Nasional 2025, Penuh Makna dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/24/624/3133393/evandra-INzr_large.jpg
Momen Evandra Florasta Traktir Satu Kelas Usai Antar Timnas Indonesia U-17 Lolos ke Piala Dunia U-17 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/13/624/3122155/prabowo-akq4_large.png
Akui Pendidikan yang Bagus Perlu Uang, Prabowo: Tidak dengan Omon-Omon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089407/guru-supriyani-divonis-bebas-tak-terbukti-aniaya-siswa-anak-polisi-6XZoxWOQpy.png
Guru Supriyani Divonis Bebas! Tak Terbukti Aniaya Siswa Anak Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/624/3085936/riwayat-pendidikan-komjen-ahmad-dofiri-wakapolri-baru-yang-pernah-pecat-ferdy-sambo-8dtwjhnfZL.png
Riwayat Pendidikan Komjen Ahmad Dofiri, Wakapolri Baru yang Pernah Pecat Ferdy Sambo
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement