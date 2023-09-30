Advertisement
150 Sekolah di New York Kebanjiran, Siswa Terjebak dan Pindah ke Kelas Lantai Atas

Marieska Harya Virdhani , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |10:31 WIB
Banjir New York sebabkan sekolah kebanjiran dan siswa terjebak (Foto: New York Post/Reuters)
JAKARTA - New York City, AS, dilanda banjir besar. Dari 1.400 sekolah, 150 sekolah kebanjiran. Toilet meluap, kantin banjir, dan air masuk ke ruang kelas. Anak-anak yang terlanjur masuk sekolah, dijemput orangtuanya karena khawatir keselamatan anak mereka. Banyak siswa terjebak di sekolah, tak bisa pulang. 

"Sebagian murid yang terjebak banjir, pindah ke kelas yang lebih tinggi ketika hujan lebat melanda Big Apple, kata para pejabat. Sejauh yang kami tahu,” kata Gubernur Kathy Hochul kepada NBC dalam wawancara Jumat pagi dilansir dari New York Post, Sabtu (30/9/2023). 

“Anak-anak ditampung di tempat, dipindahkan ke lantai yang lebih tinggi atau, dalam beberapa kasus, orangtua diminta untuk menjemput anak-anak mereka," katanya.

 Banjir di New York, sekolah terdampak (Foto: Reuters/New York Post)

Kepala Sekolah David Bank memastikan siswa aman. "Anak-anak kami aman dan kami akan terus memantau situasinya,” kata kepala sekolah. 

Laporan di media sosial menunjukkan ruang bawah tanah dan lantai bawah beberapa gedung sekolah di wilayah Brooklyn dan Queens yang terkena dampak paling parah dibanjiri air banjir.

Ada juga laporan tentang toilet yang meluap dan kantin yang kebanjiran di beberapa sekolah.

