Momen Haru Cara Ibu Mendidik Anaknya, Tetap Sabar Suapi Anak yang Asyik Main Layangan

JAKARTA – Momen haru kasih sayang seorang ibu terlihat dalam sebuah video viral. Seorang ibu dengan sabar menyuapi anaknya yang sedang berlari dan bermain layangan.

Dikutip dari video viral yang diunggah melalui akun Twitter milik @sosmedkeras, Kamis (28/9/2023) terlihat kasih sayang dan kesabaran seorang ibu yang sedang menyuapi anak laki-lakinya, namun anaknya sangat sibuk bermain layangan dan mengabaikan suapan ibunya. Tetapi di samping itu, sang ibu tetap sabar menunggu anaknya bermain dan terus mencoba menyuapinya.

Kesabaran adalah salah satu sifat terpenting seorang ibu dalam merawat dan mendidik anak-anaknya, termasuk ketika menyuapi mereka. Tugas yang tampak sederhana ini seringkali membutuhkan porsi besar kesabaran, dan itulah yang membuat seorang ibu begitu luar biasa. Momen sederhana ini adalah ungkapan cinta yang mendalam dan cara seorang ibu merawat anaknya.

Dalam video tersebut juga terdapat beberapa komentar yang mengharukan dari warganet. Mereka mengapresiasi peran ibu yang rela berkorban mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik dan mengantar ke sekolah hingga anak bisa mandiri.

“ Laki-laki memiliki beban berat yang terkadang mereka tidak bagikan dengan siapapun, bukan karena gengsi, tetapi karena mereka percaya hanya kepada ibu atau Allah dalam setiap ceritanya” tulis salah satu akun.

BACA JUGA:

“Ibu tau dan ibu ngerti yang lagi dialamin anak laki-lakinya tetapi ia diam karena membiarkan anaknya bertumbuh dan ia yakin anaknya mampu,” tulis salah satu akun.

“Terdebest suapan dari ibu..gak ada yang bisa ngalahin," tulis salah satu akun.

“Ibu emang paling mengerti anaknya yang laki dengan pengetahuan, feeling, dan pengalaman, anak laki itu yang dulu ia timang, kini sudah mulai dewasa, berbekal ilmu yang dikuasai mulai berkelahi dengan waktu, demi satu impian yang kini ganggu tidurku," tulis salah satu akun.