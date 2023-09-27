Pelajar SMKN 2 Kasihan Nobar Putri Ariani di Grand Final AGT 2023, Ini Kata Kepsek

YOGYAKARTA - Ratusan siswa dan guru SMKN 2 Kasihan, Yogyakarta, antusias menonton penampilan Putri Ariani di Grand Final America’s Got Talent (AGT) 2023. Putri tampil membawakan lagu milik George Michael dan mendapatkan standing ovation dari penonton.

Ratusan siswa SMKN 2 Kasihan Bantul atau Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta menggelar nonton bareng Putri Ariani yang tampil di babak grand final AGT 2023, Rabu (27/9/2023).

BACA JUGA: Ibu Putri Ariani Menangis Lihat Penampilan sang Anak di Panggung Final AGT 2023

Putri membawakan lagu berjudul ‘Don't Let The Sun Go Down on Me’. Putri Ariani masih berhasil tampil memukau keempat juri AGT dan mendapatkan standing ovation dari juri maupun penonton.

“Tentu kami merasa bangga atas penampilan Putri Ariani yang hingga babak grand final berhasil memukau para juri AGT. Kami berdoa, agar Putri Ariani memenangkan AGT 2023 dan mengharumkan nama sekolah dan bangsa indonesia di mata dunia,” kata Kepala Sekolah Agus Suranto dikutip Rabu (27/9/2023).