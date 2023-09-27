Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar SMKN 2 Kasihan Nobar Putri Ariani di Grand Final AGT 2023, Ini Kata Kepsek

Trisna Purwoko , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |12:52 WIB
Pelajar SMKN 2 Kasihan Nobar Putri Ariani di Grand Final AGT 2023, Ini Kata Kepsek
Sahabat dan guru nobar penampilan Putri Ariani di AGT 2023 (Foto: YouTube AGT)
YOGYAKARTA - Ratusan siswa dan guru SMKN 2 Kasihan, Yogyakarta, antusias menonton penampilan Putri Ariani di Grand Final America’s Got Talent (AGT) 2023. Putri tampil membawakan lagu milik George Michael dan mendapatkan standing ovation dari penonton.

Ratusan siswa SMKN 2 Kasihan Bantul atau Sekolah Menengah Musik (SMM) Yogyakarta menggelar nonton bareng Putri Ariani yang tampil di babak grand final AGT 2023, Rabu (27/9/2023).

Putri membawakan lagu berjudul ‘Don't Let The Sun Go Down on Me’. Putri Ariani masih berhasil tampil memukau keempat juri AGT dan mendapatkan standing ovation dari juri maupun penonton.

“Tentu kami merasa bangga atas penampilan Putri Ariani yang hingga babak grand final berhasil memukau para juri AGT. Kami berdoa, agar Putri Ariani memenangkan AGT 2023 dan mengharumkan nama sekolah dan bangsa indonesia di mata dunia,” kata Kepala Sekolah Agus Suranto dikutip Rabu (27/9/2023).

