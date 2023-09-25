Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Begini Cara Melihat Nilai Ijazah SMA/SMK untuk Daftar CPNS 2023

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:00 WIB
Begini Cara Melihat Nilai Ijazah SMA/SMK untuk Daftar CPNS 2023
Cara melihat nilai ijazah SMA/SMK untuk daftar CPNS 2023 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Begini cara melihat nilai ijazah SMA/SMK untuk daftar CPNS 2023. Ada banyak cara untuk melihat nilai ijazah sebagai syarat mendaftar CPNS.

Dikutip dari berbagai sumber, Senin (25/9/2023), nilai ijazah sendiri menjadi wajib dalam data pribadi seleksi CPNS dan PPK 2023. Begini caranya:

 BACA JUGA:

Cara Melihat Nilai Ijazah SMA dan SMK untuk Daftar CPNS 2023

Ijazah adalah dokumen dari sekolah yang diberikan pada setiap murid yang telah menyelesaikan pada setiap murid yang telah menyelesaikan masa studinya.

Bagi pelamar lulusan SMA dan SMK perlu untuk memasukkan nilai ijazah SMA dan SMK perlu untuk memasukkan nilai ijazah dalam masing-masing akun SSCASN. Adapun nilai ijazah yang dimaksud adalah nilai rata - rata yang tertera pada bagian bawah ijazah.

Sejumlah instansi membuka lowongan untuk SMA/SMK sederajat pada seleksi CASN 2023 ini. Berikut beberapa instansi membuka lowongan CPNS untuk lulusan SMA/SMK :

 

1. Kejaksaan RI

Kejaksaan RI juga membuka formasi CPNS sebanyak 4.400 dengan dua pilihan posisi jabatan, yaitu penjaga tahanan dan pengelola penanganan perkara. Persyaratan khusus untuk lulusan SMA/sederajat adalah memiliki nilai ijazah sekurang - kurangnya 70 untuk umum dan disabilitas, sementara itu untuk putra/putri Papua dan Papua barat nilai ijazah sekurang - kurangnya 60. Syarat lain yang harus dilampirkan calon pelamar adalah memiliki ijazah atau sertifikat penguasaan komputer dengan minimal penguasaan pada program Microsoft Office.

Halaman:
1 2
