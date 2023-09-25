Riwayat Pendidikan Pierre Tendean, Perwira Korban G30S/PKI

JAKARTA - Riwayat pendidikan Pierre Tendean, perwira korban G30S/PKI penting untuk diketahui. Lettu Pierre Tendean merupakan perwira militer yang menjadi korban dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau Pemberontakan PKI. Lettu Pierre Tendean kala itu juga menjadi ajudan dari Jenderal A.H. Nasution.

Semasa hidupnya. Pierre Tendean menghabiskan masa kecilnya di Semarang sebelum memulai karir militernya. Kapten kelahiran Jakarta. 21 Februari 1939 ini menjadi Pahlawan Revolusi bersama keenam jenderal lainnya.

Dikutip dari buku Pierre Tendean karya Masykuri, Pierre Tendean muda dikenal pintar dalam bidang akademis dan olahraga. Nilai-nilai rapornya sangat memuaskan, ia juga mahir dalam olahraga basket dan voli.

Meski sistem pendidikan pada masa itu belum stabil dan bagus seperti saat ini, Kapten Tendean tidak pernah tinggal kelas, nilainya pun selalu apik. Dikenal sebagai pribadi yang cerdas dan gigih dalam pendidikan, berikut ini merupakan riwayat pendidikan dari Kapten Pierre Tendean.

Riwayat Pendidikan Pierre Tendean

Masa kanak-kanak Pierre Andries Tendean dihabiskan di Magelang. Ia bersekolah di Sekolah Dasar di Magelang sekitar tahun 1945 atau 1946. Kala itu karena Indonesia baru saja merdeka, sekolah-sekolah masih dalam keadaan belum teratur, peralatan sekolah jauh dari kata layak.

Pada tahun 1961 Ayah Pierre Tendean, Dr. A.L Tendean ditugaskan untuk memimpin Rumah Sakit Jiwa Tawang di Semarang. Kemudian setelah lulus tahun 1952, pria keturunan Belanda-Perancis ini melanjutkan pendidikan menengahnya di SMP Negeri 1 Semarang.