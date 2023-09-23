Momen Seru Nadiem Makarim Dialog dengan Mahasiswa, Ungkap Definisi Kesuksesan

JAKARTA – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim begitu asyik saat melakukan tanya jawab atau dialog dengan para mahasiswa. Hal itu dia lakukan saat kunjungan ke Universitas Aisyiyah (UNISA) di Yogyakarta baru-baru ini.

Acara tersebut bertajuk pada Program Pengenalan Kampus bagi Mahasiswa Baru Unisa Yogyakarta 2023. Kegiatan tersebut didampingi oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Dr. Hj. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si beserta jajarannya dan Warsiti, S.Kp., M.Kep.,Sp.Mat selaku Rektor Unisa Yogyakarta. Nadiem menyambut dengan hangat kepada ratusan mahasiswa yang ada di dalam ruangan tersebut.

Dikutip dari akun instagram milik @nadiemmakarim, Sabtu (23/9/2023) terlihat sebuah video yang menunjukkan salah satu dari mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, asal Timor Leste ini memberikan pertanyaan dengan rasa grogi. Nadiem menanyakan motivasi apa yang bisa diberikan kepada mahasiswa baru dari perjalanan seorang Nadiem Makarim hingga mencapai kesuksesan saat ini.

“Kesuksesan itu harus didefinisikan oleh kalian masing-masing. Yang pertama, jangan pernah menggunakan kriteria kesuksesan orang lain. Gunakan definisi dari dalam hati Anda sendiri," ucapnya.

Menurut Nadiem, kesuksesan yang sesuai dengan hati dapat membantu menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Kamu akan merasa lebih terhubung dengan tujuan hidup dan dapat berkontribusi pada dunia dengan cara yang lebih berarti.

“Yang kedua, tidak ada yang namanya kesuksesan tanpa mengambil risiko. Kita harus selalu mengambil risiko, itu sama saja. Kalau mau sukses ya harus mengambil risiko. Apa artinya risiko? Keluarlah dari zona nyaman, lakukan hal-hal yg sulit, lakukan hal-hal yang baru. Jadi kalau kita maunya aman2 aja di zona nyaman ya enggak bakal maju-maju," ucapnya.