Mahasiswa Non Muslim Kini Boleh Daftar Kuliah ke Perguruan Tinggi Islam Negeri

JAKARTA - Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) kini terbuka bagi mahasiswa non muslim. Hal itu sejalan dengan sistem pendidikan yang lebih terbuka.

Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kemenag, Ahmad Zainul Hamdi, meminta agar PTKIN yang sudah menerima mahasiswa non muslim untuk memperlakukannya secara proporsional. Hal ini disampaikan Ahmad Zainul Hamdi kepada para Wakil Rektor PTKIN bidang Akademik dalam Focus Discassion Group (FGD) di Makassar, beberapa waktu lalu. Menurut pria yang akrab disapa Ahmad Inung ini, pimpinan PTKIN yang membuka kran penerimaan mahasiswa non muslim harus mengubah mental agar lebih terbuka dalam menerapkan sistem pendidikan kepada mereka sesuai regulasi yang ada.

"Kalau sudah berani menerima mahasiswa non muslim kuliah di kampusnya, ya harus memiliki mindset terbuka dan berlaku adil untuk mereka. Jangan menerapkan aturan kepada mahasiswa non muslim mengikuti semua persyaratan pendidikan di kampus, misalnya harus menghafal Al-Quran juz 30. Jika mereka mengambil prodi umum, maka berikan pendidikan agama sesuai keyakinan agamanya sebagaim," kata Ahmad dikutip dalam laman resmi kemenag, Jumat (22/9/2023).

Hal ini termasuk soal berpakaian, kata Ahmad Inung, mahasiswi non muslim tidak dipaksa mengenakan jilbab. Mereka tetap harus berpakaian sopan.