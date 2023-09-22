Jadi Kampus Terbaik se-Indonesia, Ini Pesan Rektor bagi Lulusan UI

JAKARTA - Lulusan Universitas Indonesia (UI) seringkali dipandang memiliki nilai plus di mata perusahaan. Sejumlah pemeringkatan menempatkan UI di nomor puncak.

Rektor UI Prof. Ari Kuncoro, S.E, M.A, Ph.D., dalam pidato sambutan prosesi wisuda menyampaikan lembaga pemeringkatan dunia Times Higher Education (THE) Impact Ranking 2023 menempatkan UI di urutan pertama di Indonesia atau posisi ke-20 di dunia. Times Higher Education World University Ranking 2023 juga mempublikasikan UI pada ranking 1 di Indonesia.

Lembaga pemeringkatan global lainnya, yaitu QS World University Ranking 2024 mengumumkan bahwa UI juga menempati posisi nomor 1 di Indonesia. Untuk indikator Employer Reputation, UI termasuk ke dalam kelompok 100 dunia, yaitu ranking 91. Pada indikator Employment Outcomes, UI menempati ranking 103.

“Artinya, UI diakui telah menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di mata employer. Semoga para wisudawan yang kami lepas, akan memberi sumbangsih guna mempertajam peringkat Employment Outcomes UI tersebut dengan cara memberi sumbangsih terbaiknya bagi dunia kerja,” ujar Prof. Ari dalam keterangan resmi kepada Okezone, Jumat (22/9/2023).

Ia menambahkan, UI juga telah dan terus akan memfasilitasi persiapan dan pengembangan diri mahasiswa agar dapat menjalani transisi yang smooth dari dunia pendidikan tinggi ke dunia pasca pendidikan tinggi melalui berbagai program. Di sisi lain, melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa juga telah diperkenalkan dengan dunia kerja secara lebih awal.

“Terstruktur melalui berbagai program magang yang tercatat kreditnya sebagai bagian dari kurikulum,” tuturnya.