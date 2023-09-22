Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

5 Keunggulan Beasiswa Darmasiswa sebagai Diplomasi dan Pertukaran Budaya

Salsabila Fitrandasyifa , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |08:03 WIB
5 Keunggulan Beasiswa Darmasiswa sebagai Diplomasi dan Pertukaran Budaya
Program beasiswa Darmasiswa menjadi jembatan pertukaran budaya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Indonesia, dengan keanekaragaman budayanya yang mempesona, telah menjadi tujuan yang semakin menarik bagi mahasiswa internasional yang ingin memahami lebih dalam tentang budaya Nusantara. Di balik pesona alamnya yang menakjubkan dan keramahan penduduknya, ada upaya besar yang telah Indonesia lakukan untuk membawa pesona budayanya ke seluruh penjuru dunia. Salah satu alat yang sangat efektif dalam upaya ini adalah Program Darmasiswa.

Apa itu Program Darmasiswa?

Dalam keterangan virtual Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbudristek), program Darmasiswa adalah program beasiswa non-gelar yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Program ini menawarkan peluang bagi mahasiswa internasional dari berbagai negara untuk belajar Bahasa Indonesia dan mendalami budaya Indonesia melalui program pendidikan di universitas-universitas Indonesia. Setiap tahun, ribuan mahasiswa dari seluruh dunia memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi kekayaan budaya Indonesia.

 BACA JUGA:

Berikut keunggulan beasiswa Darmasiswa bagi penerima program tersebut. 

1. Bahasa Indonesia sebagai Jembatan

 

Bahasa adalah jendela pertama yang harus dilewati dalam perjalanan memahami budaya suatu negara. Program Darmasiswa memahami pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dan pengenalan budaya. Oleh karena itu, mahasiswa internasional yang berpartisipasi dalam program ini mengikuti kursus Bahasa Indonesia yang intensif. Kursus ini membantu mereka memahami dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat serta meresapi budaya Indonesia.

2. Mendalami Budaya Lokal

Program Darmasiswa tidak hanya membatasi diri pada bahasa, tetapi juga memberikan mahasiswa internasional kesempatan untuk menjelajahi dan mendalami berbagai aspek budaya Indonesia. Mereka dapat mengikuti kursus tentang seni, musik, tarian tradisional, adat istiadat, dan sejarah Indonesia. Selain itu, mereka juga berpartisipasi dalan berbagai kegiatan budaya, seperti festival dan upacara tradisional. Semua ini membantu mereka untuk merasakan budaya Indonesia secara mendalam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement