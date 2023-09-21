Ini Riwayat Pendidikan Hugo Samir, Bomber Timnas Indonesia U-24 yang Tampil di Asian Games 2023

Ini riwayat pendidikan Hugo Samir bomber timnas Indonesia U-24 yang tampil di Asian Games 2023 (Foto: Instagram)

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Hugo Samir, bomber Timnas Indonesia U-24 yang tampil di Asian Games 2023. Nama Hugo Samir kian melejit setelah sukses menjadi aktor kemenangan Timnas Indonesia di ajang Asian Games 2023.

Hugo Samir sukses mencatatkan namanya di papan slor saat melawan Kirgistan, Selasa (18/9/2023). Dikutip dari berbagai sumber, Kamis, (21/09/2023), sejak kecil, Hugo samir sudah mengenal dunia sepak bola. Samir merupakan altet kelahiran Surabaya tersebut sempat bergabung dengan akademi Persebaya U-13 pada 2018 lalu.

Kemudian sempat ke akademi ASIOP pada tahun 2019. Ia sempat berpindah ke akademi Banto Putera U-18 pada 2020 dan Bhayangkara FC U-18 pada tahun 2021 ke Persis Solo U-20. Saat ini Hugo Samir sedang bergabung di klub Borneo FC.

Selain Hugo Samir, Ramai Rumakiek terlebih dahulu mencatatkan namanya di papan skor. Hugo Samir sendiri melakoni debutnya di Asian Games 2023 melalui bangku cadangan.

Pemain berusia 18 tahun itu baru masuk pada menit ke-83 setelah menggantikan Egy Maulana Vikri. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Hugo Samir tentunya.

Hugo Samir merupakan putra dari pelatih ternama Jacksen F Tiago. Pria asal Brasil itu memahami persaigan Liga Indonesia saat menjadi pemain maupun pelatih.

Bahkan, Jacksen F Tiago pernah melatih Timnas Indonesia pada Maret-Desember 2013. Penampilan sang anak di Asian Games 2023 kemarin juga sempat memberikan decak kagum Jacksen F Tiago.