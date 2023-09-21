Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Ini Riwayat Pendidikan Hugo Samir, Bomber Timnas Indonesia U-24 yang Tampil di Asian Games 2023

Adzira Febriyanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |05:45 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Hugo Samir, Bomber Timnas Indonesia U-24 yang Tampil di Asian Games 2023
Ini riwayat pendidikan Hugo Samir bomber timnas Indonesia U-24 yang tampil di Asian Games 2023 (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ini riwayat pendidikan Hugo Samir, bomber Timnas Indonesia U-24 yang tampil di Asian Games 2023. Nama Hugo Samir kian melejit setelah sukses menjadi aktor kemenangan Timnas Indonesia di ajang Asian Games 2023. 

Hugo Samir sukses mencatatkan namanya di papan slor saat melawan Kirgistan, Selasa (18/9/2023). Dikutip dari berbagai sumber, Kamis, (21/09/2023), sejak kecil, Hugo samir sudah mengenal dunia sepak bola. Samir merupakan altet kelahiran Surabaya tersebut sempat bergabung dengan akademi Persebaya U-13 pada 2018 lalu.

Kemudian sempat ke akademi ASIOP pada tahun 2019. Ia sempat berpindah ke akademi Banto Putera U-18 pada 2020 dan Bhayangkara FC U-18 pada tahun 2021 ke Persis Solo U-20. Saat ini Hugo Samir sedang bergabung di klub Borneo FC.

 BACA JUGA:

Selain Hugo Samir, Ramai Rumakiek terlebih dahulu mencatatkan namanya di papan skor. Hugo Samir sendiri melakoni debutnya di Asian Games 2023 melalui bangku cadangan. 

Pemain berusia 18 tahun itu baru masuk pada menit ke-83 setelah menggantikan Egy Maulana Vikri. Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Hugo Samir tentunya. 

 BACA JUGA:

Hugo Samir merupakan putra dari pelatih ternama Jacksen F Tiago. Pria asal Brasil itu memahami persaigan Liga Indonesia saat menjadi pemain maupun pelatih.

Bahkan, Jacksen F Tiago pernah melatih Timnas Indonesia pada Maret-Desember 2013. Penampilan sang anak di Asian Games 2023 kemarin juga sempat memberikan decak kagum Jacksen F Tiago.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/65/3193300/diva-PdFt_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Diva Azzura, Influencer Cantik yang Lagi Diisukan Dekat dengan Na Daehoon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192948/tiara-bka4_large.jpg
Ini Pendidikan Tiara Savitri, Anak Mulan Jameela yang Diterima S2 di New York University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/65/3192598/widi-24wI_large.jpg
Profil dan Pendidikan Widi Prasetijono, Jenderal Kopassus Kepercayaan Jokowi yang Dimutasi karena Proses Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/624/3192553/adelia-eb32_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan 5 Pelajar Berprestasi Peraih Medali SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191664/zhao-vny2_large.jpg
Kisah Aktris Cantik Zhao Li Ying, Lulusan Teknik Elektronik Kini Terkenal di Drama China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191654/hellyana-gAMY_large.jpg
Profil dan Pendidikan Wagub Bangka Belitung Hellyana, Kini Resmi Jadi Tersangka Kasus Ijazah Palsu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement