Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Prestasi Pratama Arhan di Bidang Akademik, Raih Beasiswa S2

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |14:16 WIB
Prestasi Pratama Arhan di Bidang Akademik, Raih Beasiswa S2
Riwayat pendidikan Pratama Arhan, dapat beasiswa S2. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pratama Arhan tidak hanya menjadi kebanggaan Timnas Indonesia, atlet yang baru melangsungkan pernikahan pada Agustus lalu ini ternyata tetap mengutamakan pendidikan. Permainannya yang apik kala bergabung di skuad Timnas membuatnya ikut kebanjiran rezeki hingga membuatnya mendapatkan beasiswa dari kampus.

Berawal pada perhelatan AFF 2020 lalu, penampilan Arhan yang memukau membuat banyak pihak ingin memberikan apresiasi. Penghargaan yang didapatnya tersebut salah satunya adalah beasiswa pendidikan dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) di Semarang. Kampus tempatnya menimba ilmu tersebut memberinya beasiswa karena prestasi non akademiknya mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional. Tak tanggung-tanggung, dirinya dapat berkuliah gratis sampai lulus S2.

Rektor Udinus, Edi Noersasongko, memberinya apresiasi. Karena menjadi mahasiswa yang membanggakan, akhirnya tawaran pendidikan gratis tersebut didapatnya.

Diketahui Arhan tercatat sebagai mahasiswa S1 program studi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. Dirinya resmi menjadi mahasiswa Udinus yang masuk tahun 2020 lalu. Data yang ada di pangkalan data dikti menunjukan Arhan sedang memasuki semester 7 sebagai mahasiswa Udinus.

 BACA JUGA:

“Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur sudah diberikan beasiswa sampai S2 dan laptop. Saya berterima kasih kepada bapak rektor, dan pemerintah Jateng” kata Arhan ketika penyerahan beasiswa pada 2022 lalu.

Beasiswa tersebut diberikan Udinus sebagai wujud apresiasi serta penggalian potensi pada atlet-atlet yang mengharumkan nama Indonesia. Jika karir dalam olahraga sudah tidak berada di masa emas atau memutuskan pensiun, bekal yang didapat dari perkuliahan tersebut diharapkan dapat membuka karir di bidang lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/624/3088015/apa-perbedaan-bantuan-kip-dan-pip-JuGvEGgnND.jpg
Apa Perbedaan Bantuan KIP dan PIP?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088008/prancis-buka-pendaftaran-beasiswa-magister-manajemen-dapat-uang-bulanan-hingga-perumahan-xwxBwxFURG.jpg
Prancis Buka Pendaftaran Beasiswa Magister Manajemen, Dapat Uang Bulanan hingga Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/65/3083791/daftar-beasiswa-yang-tidak-diwajibkan-balik-ke-indonesia-ZvCtWI9Axf.jpg
Daftar Beasiswa yang Tidak Diwajibkan Balik ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/04/65/3082105/dewan-pers-nilai-bri-fellowship-journalism-2025-tingkatkan-kompetensi-jurnalis-415j5WBgfu.jpg
Dewan Pers Nilai BRI Fellowship Journalism 2025 Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/01/65/3081155/wamendiktisaintek-stella-christie-kaji-ulang-beasiswa-lpdp-SjRLq3ohf2.png
Wamendiktisaintek Stella Christie Kaji Ulang Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/624/3073221/cara-mudah-mencairkan-dana-bantuan-pip-kemdikbud-2024-cuma-dengan-pakai-hp-lHoxjMcOwK.jpg
Cara Mudah Mencairkan Dana Bantuan PIP Kemdikbud 2024, Cuma dengan Pakai HP
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement