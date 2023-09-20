Prestasi Pratama Arhan di Bidang Akademik, Raih Beasiswa S2

JAKARTA - Pratama Arhan tidak hanya menjadi kebanggaan Timnas Indonesia, atlet yang baru melangsungkan pernikahan pada Agustus lalu ini ternyata tetap mengutamakan pendidikan. Permainannya yang apik kala bergabung di skuad Timnas membuatnya ikut kebanjiran rezeki hingga membuatnya mendapatkan beasiswa dari kampus.

Berawal pada perhelatan AFF 2020 lalu, penampilan Arhan yang memukau membuat banyak pihak ingin memberikan apresiasi. Penghargaan yang didapatnya tersebut salah satunya adalah beasiswa pendidikan dari Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) di Semarang. Kampus tempatnya menimba ilmu tersebut memberinya beasiswa karena prestasi non akademiknya mengharumkan nama Indonesia di kancah Internasional. Tak tanggung-tanggung, dirinya dapat berkuliah gratis sampai lulus S2.

Rektor Udinus, Edi Noersasongko, memberinya apresiasi. Karena menjadi mahasiswa yang membanggakan, akhirnya tawaran pendidikan gratis tersebut didapatnya.

Diketahui Arhan tercatat sebagai mahasiswa S1 program studi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus. Dirinya resmi menjadi mahasiswa Udinus yang masuk tahun 2020 lalu. Data yang ada di pangkalan data dikti menunjukan Arhan sedang memasuki semester 7 sebagai mahasiswa Udinus.

“Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur sudah diberikan beasiswa sampai S2 dan laptop. Saya berterima kasih kepada bapak rektor, dan pemerintah Jateng” kata Arhan ketika penyerahan beasiswa pada 2022 lalu.

Beasiswa tersebut diberikan Udinus sebagai wujud apresiasi serta penggalian potensi pada atlet-atlet yang mengharumkan nama Indonesia. Jika karir dalam olahraga sudah tidak berada di masa emas atau memutuskan pensiun, bekal yang didapat dari perkuliahan tersebut diharapkan dapat membuka karir di bidang lain.