Viral Sang Ayah Semangat Hadir Pakai Kursi Roda di Wisuda Putrinya, Tempuh Perjalanan 10 Jam

JAKARTA - Kisah haru menampilkan sosok ayah saat menghadiri acara wisuda putrinya. Netizen menilai sebuah video viral di media sosial menguras air mata lantaran menampilkan perjuangan seorang ayah yang sedang sakit, rela menempuh perjalanan jauh demi menghadiri wisuda sang putri.

Seorang wisudawan perempuan berhasil lulus dengan predikat Cumlaude. Kisah tersebut makin haru lantaran ternyata orangtua wisudawati tersebut harus menempuh perjalanan kurang lebih 10 jam menuju tempat wisuda dikutip Rabu (20/9/2023).

Terlihat dari video tersebut, sang ayah menyambut putrinya selepas keluar dari gedung wisuda, meski sedang menggunakan kursi roda. Video tersebut diunggah oleh akun anak perempuan tersebut, @ninnoynu atau Dini Nur Fitri.

Video mengandung bawang tersebut telah ditonton sebanyak 437 ribu kali dengan like sebanyak 76,5 ribu. Klip tersebut juga telah diunggah ulang di banyak media sosial, salah satunya Twitter (X).