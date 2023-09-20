Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Sang Ayah Semangat Hadir Pakai Kursi Roda di Wisuda Putrinya, Tempuh Perjalanan 10 Jam

Salsyabila Sukmaningrum , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |06:54 WIB
Viral Sang Ayah Semangat Hadir Pakai Kursi Roda di Wisuda Putrinya, Tempuh Perjalanan 10 Jam
Ayah tetap semangat menghadiri wisuda anaknya meski sedang sakit (Foto: Twitter Sosmed Keras)
A
A
A

JAKARTA - Kisah haru menampilkan sosok ayah saat menghadiri acara wisuda putrinya. Netizen menilai sebuah video viral di media sosial menguras air mata lantaran menampilkan perjuangan seorang ayah yang sedang sakit, rela menempuh perjalanan jauh demi menghadiri wisuda sang putri. 

 Seorang wisudawan perempuan berhasil lulus dengan predikat Cumlaude. Kisah tersebut makin haru lantaran ternyata orangtua wisudawati tersebut harus menempuh perjalanan kurang lebih 10 jam menuju tempat wisuda dikutip Rabu (20/9/2023).

Terlihat dari video tersebut, sang ayah menyambut putrinya selepas keluar dari gedung wisuda, meski sedang menggunakan kursi roda. Video tersebut diunggah oleh akun anak perempuan tersebut, @ninnoynu atau Dini Nur Fitri.

Video mengandung bawang tersebut telah ditonton sebanyak 437 ribu kali dengan like sebanyak 76,5 ribu. Klip tersebut juga telah diunggah ulang di banyak media sosial, salah satunya Twitter (X).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/65/3084360/2-mahasiswa-ri-jadi-wisudawan-terbaik-universitas-al-azhar-kairo-2saE5i9J1D.jpg
2 Mahasiswa RI Jadi Wisudawan Terbaik Universitas Al-Azhar Kairo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/65/2947096/viral-wajah-awet-muda-wisudawan-s3-dikira-lulusan-s1-RiKPV1T6Pk.jpg
Viral! Wajah Awet Muda, Wisudawan S3 Dikira Lulusan S1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/65/2944741/toga-mirip-veteran-perang-wisudawan-ini-malas-jalani-wisuda-WD7U8F9wrW.jpg
Toga Mirip Veteran Perang, Wisudawan Ini Malas Jalani Wisuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/20/65/2941921/mengenal-jovanka-melinda-yusuf-atlet-wushu-wisudawan-berprestasi-raih-gelar-sarjana-ekonomi-kaRNZTuisP.jpg
Mengenal Jovanka Melinda Yusuf, Atlet Wushu Wisudawan Berprestasi Raih Gelar Sarjana Ekonomi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/65/2937105/viral-begini-aksi-nenek-bawakan-bunga-saat-hadiri-wisuda-cucunya-KjxWAv0fqt.jpg
Viral! Begini Aksi Nenek Bawakan Bunga saat Hadiri Wisuda Cucunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/65/2932236/bukan-buket-bunga-ini-kado-kekinian-untuk-wisudawan-sdruRuABWz.jpg
Bukan Buket Bunga, Ini Kado Kekinian untuk Wisudawan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement