Ini Momen Azizah Salsha Istri Pratama Arhan saat Lulus SMA, Jebolan Sekolah Top

JAKARTA - Azizah Salsha kini dikenal sebagai istri pesepakbola Pratama Arhan. Sebelum namanya dikenal publik, dia merupakan seorang selebgram dan juga lulusan SMA ternama di BSD, Tangerang.

Pemilik nama asli Nurul Azizah Rosiade itu merupakan jebolan SMA di SMA Al Azhar BSD, Tangerang. Zize, sapaannya, lulus SMA pada 2021 lalu.

Momen bahagia kelulusannya ini disimpan rapi di Instagramnya. Sejak resmi menikah dengan Pratama Arhan, kehidupan wanita dengan nama lengkap Nurul Azizah Rosiada ini memang tak lepas dari perhatian.

Sementara, Pratama Arhan sendiri tak mau kalah dengan sang istri yang memiliki prestasi gemilang. Arhan sempat diberikan penghargaan sebagai Pemain Muda terbaik.