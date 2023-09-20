Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Pelajar SMA Punya Ide Ciptakan Wastra Ramah Lingkungan dari Ekstrak Kulit Jeruk

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:10 WIB
Pelajar SMA Punya Ide Ciptakan Wastra Ramah Lingkungan dari Ekstrak Kulit Jeruk
SMAN 8 ciptakan ide serat kain dari ekstrak selulosa kulit jeruk (Foto: SMAN 8)
A
A
A

JAKARTA - Sustainable fashion atau fashion berkelanjutan mengusung komitmen ramah lingkungan. Para pelajar SMAN 8 Jakarta memiliki ide untuk menciptakan serat kain yang terbuat dari ekstraksi selulosa kulit jeruk.

Hasilnya, mereka memenangkan kompetisi ide bertajuk 'Young Voice for a Sustainable Future - Innovation Challenge for a Just Transition' yang diselenggarakan BASF Indonesia berkolaborasi dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI). Program edukasi tersebut dihelat dengan tujuan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap perubahan iklim, serta mendorong anak muda menciptakan solusi inovatif yang dapat mengakselerasi pembangunan berkelanjutan yang adil.

Kompetisi ini diikuti 100 siswa dari 20 SMA dan SMK di Jabodetabek. Terkumpul 20 ide dan terpilih tim Cirrus dari SMAN 8 Jakarta sebagai pemenangnya. Apa ide inovasi berkelanjutan yang ditawarkan sekolah ini?

Tim Cirrus SMAN 8 Jakarta menghadirkan yang namanya Citrus by Cirrus atau serat kain yang terbuat dari ekstraksi selulosa kulit jeruk. Ide ini digagas untuk memanfaatkan masifnya limbah organik menjadi produk kreatif yang bernilai ekonomi.

"Ide inovasi ini diharapkan bukan hanya menyelesaikan permasalahan lingkungan namun juga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat," kata Nathania Aurelia Nadine Rea, salah seorang anggota tim Cirrus SMAN 8 Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Ia melanjutkan, hadirnya program kompetisi ini dapat memberikan kesempatan bagi anak muda untuk bertemu profesional bisnis, akademisi, dan praktisi, serta memperoleh berbagai wawasan dan sudut pandang mengenai perubahan iklim dan konsep berkelanjutan. "Itu membuka mata kami bahwa dunia membutuhkan generasi muda untuk peduli dan bertindak," katanya.

Lewat serat kain yang terbuat dari ekstraksi selulosa kulit jeruk, tim Cirrus yang beranggotakan lima siswa itu berhak atas hadiah pendanaan sebesar USD2.500 atau sekitar Rp38,4 jutaan dan bimbingan intensif selama enam bulan untuk merealisasikan solusi yang diciptakan. Di sisi lain, Presiden Direktur BASF Indonesia Christofer Arisandy menerangkan bahwa program ini diperuntukan untuk anak muda untuk memfasilitasi ide dan aspirasi mereka menjadi aksi riil yang bermanfaat dan berpotensi untuk direalisasikan.

"Kami percaya bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui program ini, generasi muda akan tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang mengutamakan keberlanjutan," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089485/tanggal-27-november-apakah-anak-sekolah-libur-saat-pilkada-2024-9l2Vg7c2e5.jpg
Tanggal 27 November Apakah Anak Sekolah Libur saat Pilkada 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089263/kisah-anak-ajaib-yang-ditawari-jadi-bos-perusahaan-it-belajar-coding-sejak-balita-pxvOIOLMDl.jpg
Kisah Anak Ajaib yang Ditawari Jadi Bos Perusahaan IT, Belajar Coding sejak Balita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/624/3089239/hari-guru-nasional-25-november-2024-ini-sejarahnya-F0c823J1QQ.jpg
Hari Guru Nasional 25 November 2024, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089074/kisah-fatimah-raisah-remaja-14-tahun-produktif-dengan-merajut-lawan-ketergantungan-gadget-RbpWmXt2NH.jfif
Kisah Fatimah Raisah: Remaja 14 Tahun Produktif dengan Merajut, Lawan Ketergantungan Gadget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/24/624/3089039/cara-positif-generasi-muda-bermedia-sosial-yang-menguatkan-karakter-Rd3RQzd61j.png
Cara Positif Generasi Muda Bermedia Sosial yang Menguatkan Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/624/3087638/daftar-negara-yang-punya-kurikulum-coding-di-sekolah-sEHXKWP9HN.jpeg
Daftar Negara yang Punya Kurikulum Coding di Sekolah
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement