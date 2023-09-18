Keren! Teknologi AI Bisa Ciptakan Karya Seni Sendiri

JAKARTA - Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi pintar yang dapat membuat banyak kebutuhan dan keinginan manusia tercapai lebih mudah dan cepat. Teknologi AI ini juga dapat membuat berbagai kreasi seni.

Robot AI yang kini juga membuat berbagai karya seni dan kreasi juga disebut sebagai ‘Robot Seni’. Teknologi ini dapat membuat berbagai seni visual, termasuk seni lukis dan gambar. Kemajuan zaman kini juga dapat dimanfaatkan untuk membuat seni abstrak.

Program yang ada di robot-robot tersebut diatur untuk mengaplikasikan tinta atau cat yang akan membentuk gambar di atas kanvas. Pengaplikasian tersebut akan dibantu alat-alat seni konvensional seperti kuas cat atau pena lukis.

Dilansir dari interestingengineering.com, Senin (18/9/2023), sebuah perusahaan startup di Kanada bernama Acrylic Robotics memanfaatkan teknologi ini untuk memproduksi karya seni dalam skala besar. Sang pendiri perusahaan tersebut, Chloe Ryan mengatakan bahwa penemuan mesin tersebut berawal untuk membantunya mengecat lebih cepat dan pekerjaannya menjadi lebih hemat waktu.

BACA JUGA: Peneliti Gunakan Teknologi AI Deteksi Bakteri di Air Minum dalam Hitungan Detik

“Saya menyadari jika saya bisa membuat ini untuk diri saya sendiri, saya harus membuatnya juga bisa digunakan oleh semua seniman,” kata Ryan.

Mesin-mesin robot yang dibuat oleh Ryan mampu membuat pola, memperoleh pengetahuan dari karya yang akan dibuat, hingga menghasilkan karya seni yang sangat mirip dengan buatan tangan manusia. Mesin ini juga dapat membuat salinan dari karya-karya seni yang sudah ada untuk diperbanyak.