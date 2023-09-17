Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kurangi Dampak Limbah Nuklir, BRIN Temukan Konsep Desain Neutronik Teras Reaktor

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |13:06 WIB
Kurangi Dampak Limbah Nuklir, BRIN Temukan Konsep Desain Neutronik Teras Reaktor
Penelitian BRIN soal Limbah Nuklir (Foto: BRIN)
A
A
A

JAKARTA - Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ferhat Aziz menyatakan konsep desain neutronik teras reaktor untuk mengurangi limbah nuklir. Desain reaktor ini diyakini mampu membakar dan mentransmutasi limbah nuklir berupa aktinida minor dan produk fisi berumur panjang.

"Jika semua aktinida dapat diminimalkan dari limbah nuklir, toksisitas radioaktifnya akan dapat dikurangi, bahkan menjadi lebih rendah dari toksisitas uranium alam dalam beberapa ratus tahun saja," ungkap Ferhat saat Orasi Ilmiah Professor Riset BRIN berjudul "Pemanfaatan Pemodelan dan Simulasi Berbasis Komputasi Dalam Pengembangan Reaktor Nuklir" dikutip, Minggu (17/9/2023).

Dikatakan Ferhat, dengan memanfaatkan pemodelan dan simulasi berbasis komputasi, pihaknya berhasil mendapatkan desain neutronik teras reaktor pembakar limbah nuklir berbasis PLTN PWR konvensional yang tidak hanya dapat membangkitkan energi listrik, tetapi juga mampu mentransmutasi dan/atau membakar limbah nuklir yang berasal dari 12 unit PLTN konvensional.

Sebagaimana diketahui, bahan bakar nuklir sangat padat energi sehingga sangat sedikit yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besarâ€”terutama jika dibandingkan sumber energi lain. Akibatnya, limbah yang dihasilkan relatif kecil. Meskipun demikian, limbah nuklir berupa bahan bakar bekas akan menjadi masalah apabila dibiarkan begitu saja.

Menurut Ferhat, di beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Jepang, bahan bakar bekas PLTN diproses ulang dengan mengekstraksi uranium dan plutonium untuk digunakan lebih lanjut. Sedangkan di negara lain seperti Amerika Serikat bahan bakar bekas langsung disimpan sebagai limbah nuklir. Sampai saat ini, satu-satunya solusi yang dipertimbangkan secara serius untuk pembuangan limbah berumur panjang adalah penyimpanan di tempat penyimpanan yang stabil secara geologis di bawah tanah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement