Ini Contoh Surat Lamaran CPNS 2023 ke Instansi Pemerintah

Ini contoh surat lamaran CPNS 2023 ke instansi pemerintah (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ini contoh surat lamaran CPNS 2023 ke instansi pemerintah. Tentunya surat lamaran harus resmi dan lengkap beserta semua persyaratannya.

Untuk memberikan kamu gambaran bagaimana contoh surat lamaran yang baik dan resmi, berikut contohnya dilansir dari laman resmi Pemerintah Kabupaten Mimika, Sabtu (16/9/2023). Contoh dan persyaratannya dicantumkan lengkap agar lamaranmu lebih menarik.

BACA JUGA: Segini Bobot Nilai Soal SKD CPNS 2023 dari TWK hingga TKP

Contoh surat lamaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)





Kepada

Yth. Instansi Terkait

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama tempat tanggal lahir (kabupaten/kota) jenis kelamin agama pendidikan terakhir nomor telepon/HP jabatan yang dilamar

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada bapak agar dapat diangkat jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) instansi terkait.

Sebagai bahan pertimbangan bapak, bersama ini saya melampirkan :

1. Fotocopy ijazah perguruan tinggi/sitb terakhir dan transkip nilai yang disahkan atau dilegalisir;

2. Akreditasi PTN maupun PTS yang telah terakreditasi oleh BAN-PT dan surat keterangan perpanjangan program studi yang disahkan atau dilegalisir serta melampirkan forlap dikti yang terdaftar dalam portal kementerian riset, teknologi dan pendidikan tinggi;

3. Fotocopy sah/legalisir surat tanda registrasi (STR) yang masih berlaku (bagi tenaga kesehatan);

4. fotocopy sah/legalisir sertifikat pendidik/akta iv (bagi tenaga guru);

5. Daftar riwayat hidup;