Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

5 Kampus Kedokteran Terbaik di Korea Selatan, Cetak Standar Lulusan World Class University

Richard Ariyanto , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |08:44 WIB
5 Kampus Kedokteran Terbaik di Korea Selatan, Cetak Standar Lulusan World Class University
Seoul National University Hospital merupakan salah satu kampus kedokteran terbaik (Foto: website resmi)
A
A
A

JAKARTA – Tak hanya di Indonesia, jurusan kedokteran juga dipandang bergengsi di Korea Selatan. Jika ingin menempuh studi di sana, ada sejumlah pilihan kampus favorit.   

Apalagi Korea Selatan dikenal sebagai negeri ginseng. Negara ini populer dengan obat-obat herbal. Mereka banyak memproduksi obat-obatan yang berbasis alami. 

Penasaran Universitas mana saja yang bisa kamu tuju? Berikut adalah 5 Daftar universitas terbaik untuk kedokteran di Korea Selatan dilansir dari CEO World, Sabtu (16/9/2023). 


Kampus Kedokteran Terbaik di Korea Selatan

1. Seoul National University College of Medicine

Universitas ini sering disebut sebagai salah satu sekolah kedokteran yang terbaik di Korea. Didirikan pada Tahun 1889, universitas ini memiliki sepak terjang yang besar untuk para lulusannya.  Universitas ini juga menaruh perhatian tinggi dalam meningkatkan keterampilan para mahasiswa selama bidang kedokteran yang menjadikannya unik dalam pendekatan penyampaian pendidikan.


2. Inje University College of Medicine

Berlokasi di Gimhae,

Universitas ini didirikan pada Tahun 1979. Salah satu misi mereka adalah membuat dokter-dokter yang lembut dan penolong yang baik, pelayanan adalah yang utama. Selain itu, kurikulum universitas ini juga memanfaatkan pembelajaran berbasis masalah yang membantu siswa menjadi pemecah masalah yang efektif.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/65/2907103/tertarik-kuliah-di-korea-selatan-tanpa-beasiswa-ini-rincian-biayanya-3IvMd7De58.jpg
Tertarik Kuliah di Korea Selatan Tanpa Beasiswa? Ini Rincian Biayanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/65/2882805/7-destinasi-ini-jadi-tongkrongan-favorit-mahasiswa-di-korea-selatan-8Tg4YPefaE.jfif
7 Destinasi Ini Jadi Tongkrongan Favorit Mahasiswa di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/11/65/2881209/ini-alasan-fakultas-kedokteran-jadi-jurusan-bergengsi-di-korea-selatan-BClfmVMhDZ.jpg
Ini Alasan Fakultas Kedokteran Jadi Jurusan Bergengsi di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/65/2878454/korsel-tambah-kuota-mahasiswa-internasional-31-cek-syaratnya-S5S0aiSLMS.jpg
Korsel Tambah Kuota Mahasiswa Internasional 31%, Cek Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/65/2878182/anak-muda-di-korea-selatan-ternyata-lebih-suka-jadi-pengangguran-ini-buktinya-yKejosNbLk.jpg
Anak Muda di Korea Selatan Ternyata Lebih Suka Jadi Pengangguran, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/16/65/2865662/mahasiswa-korea-selatan-ikut-ucapkan-hut-ke-78-ri-saat-magang-di-politeknik-negeri-jember-PRot8S4dMf.jfif
Mahasiswa Korea Selatan Ikut Ucapkan HUT ke-78 RI saat Magang di Politeknik Negeri Jember
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement