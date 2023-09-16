5 Kampus Kedokteran Terbaik di Korea Selatan, Cetak Standar Lulusan World Class University

JAKARTA – Tak hanya di Indonesia, jurusan kedokteran juga dipandang bergengsi di Korea Selatan. Jika ingin menempuh studi di sana, ada sejumlah pilihan kampus favorit.

Apalagi Korea Selatan dikenal sebagai negeri ginseng. Negara ini populer dengan obat-obat herbal. Mereka banyak memproduksi obat-obatan yang berbasis alami.

Penasaran Universitas mana saja yang kamu tuju? Berikut adalah 5 Daftar universitas terbaik untuk kedokteran di Korea Selatan dilansir dari CEO World, Sabtu (16/9/2023).





Kampus Kedokteran Terbaik di Korea Selatan

1. Seoul National University College of Medicine

Universitas ini sering disebut sebagai salah satu sekolah kedokteran yang terbaik di Korea. Didirikan pada Tahun 1889, universitas ini memiliki sepak terjang yang besar untuk para lulusannya. Universitas ini juga menaruh perhatian tinggi dalam meningkatkan keterampilan para mahasiswa selama bidang kedokteran yang menjadikannya unik dalam pendekatan penyampaian pendidikan.

2. Inje University College of Medicine

Berlokasi di Gimhae,

Universitas ini didirikan pada Tahun 1979. Salah satu misi mereka adalah membuat dokter-dokter yang lembut dan penolong yang baik, pelayanan adalah yang utama. Selain itu, kurikulum universitas ini juga memanfaatkan pembelajaran berbasis masalah yang membantu siswa menjadi pemecah masalah yang efektif.