7 Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik Cerpen, Ciri dan Contohnya

JAKARTA – Unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, ciri dan contohnya penting untuk diketahui. Cerpen, atau cerita pendek adalah sebuah bentuk prosa fiksi yang biasanya singkat dan fokus pada pengembangan karakter atau plot dalam jangka waktu yang terbatas.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (16/9/2023), bagi kamu yang suka bahasa Indonesia dan menulis cerpen, penting untuk mengetahui seluk beluk cerpen. Hal itu untuk memudahkan kamu dalam menulis.

Ciri Cerpen

1. Panjang yang Terbatas

Cerpen biasanya memiliki panjang yang terbatas, biasanya berkisar antara 1.000 hingga 20.000 kata.

2. Fokus pada Satu Konflik

Cerpen sering kali berfokus pada satu konflik utama atau peristiwa yang ingin disampaikan kepada pembaca.

3. Karakter Terbatas

Karena keterbatasan panjangnya, cerpen biasanya memiliki jumlah karakter yang terbatas. Ini memungkinkan penulis untuk mengembangkan karakter-karakter utama dengan lebih mendalam.

4. Pengembangan Karakter

Meskipun cerita pendek, cerita sering kali berhasil mengembangkan karakter utama dengan baik. Pembaca dapat merasakan perubahan atau perkembangan karakter selama cerita berlangsung.

5. Plot yang Sederhana

Plot dalam cerpen cenderung sederhana dan fokus pada konflik utama.

Dalam sebuah cerpen terdapat unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang membentuk struktur dan makna cerita tersebut. Mari kita bahas keduanya.

Unsur Intrinsik Cerpen

Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang ada di dalam teks cerpen itu sendiri, yang membentuk inti dari cerita dan memengaruhi bagaimana cerita tersebut dipahami. Unsur intrinsik meliputi :

1. Tema

Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Tema merupakan inti cerita dan sering kali merangkumi pesan moral atau ide-ide yang dijelaskan dalam cerita.

Contoh : Dalam cerpen “kebajikan Mengalahkan Kejahatan”, tema utamanya adalah kebaikan dan kejujuran yang akhirnya mengatasi kejahatan dan ketidakjujuran.

2. Sudut Pandang (Point of View)

Sudut pandang adalah perspektif dari mana cerita diceritakan. Ini dapat menjadi naratif orang pertama (diceritakan oleh salah satu karakter dalam cerita) atau naratif orang ketiga (diceritakan oleh seseorang di luar cerita).

Contoh : Dalam cerpen “The Tell-Tale Heart” karya Edgar Allan Poe, cerita diceritakan dari sudut pandang orang pertama oleh karakter yang tidak disebutkan namanya.

3. Tokoh dan Penokohan

Tokoh adalah karakter-karakter dalam cerita. Sedangkan penokohan mengacu pada cara karakter-karakter ini digambarkan dan dikembangkan dalam cerita.

Contoh : Dalam cerpen “Paman Toms Cabin” karya Harriet Beecher Stowe, tokoh utama adalah Uncle Tom, Eva, dan Simon Legree. Penokohan mereka menggambarkan perbedaan sikap terhadap budak dan perjuangan mereka dalan menghadapinya.

4. Latar (Setting)

Latar adalah tempat dan waktu di mana cerita berlangsung. Ini menciptakan latar belakang cerita dan dapat memengaruhi suasana cerita.

Contoh : Dalam cerpen “The Lottery” karya Shirley Jackson, latar ceritanya adalah sebuah desa kecil pada hari yang cerah di musim panas.

5. Alur (Plot)

Alur adalah rangkaian peristiwa yang menggambarkan perkembangan cerita dari awal hingga akhir. Ini mencakup konflik, klimaks, dan penyelesaian cerita.

Contoh : Dalam cerpen “Anak Desa” karya Pramoedya Ananta Toer, konflik muncul ketika tokoh utama, anak desa, harus menghadapi tantangan besar di kota.

6. Gaya penulisan

Gaya penulisan mencakup cara penulis menyampaikan cerita, termasuk penggunaan bahasa, narasi, dialog, dan figur retoris.

Contoh : Dalam cerpen “The Tell-Tale Heart” karya Edgar Allan Poe, gaya penulisan yang intens menciptakan suasana menegangkan dan mengekspresikan kegilaan karakter utama.

7. Amanat

Amanat adalah pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui cerita. Amanat sering kali berkaitan dengan tema dan bisa menjadi pelajaran yang bisa diambil dari cerita.

Contoh : Dalam cerpen “Kisah Si Anak Durhaka”, amanatnya adalah pentingnya menghormati orang tua dan memiliki rasa kasih sayang terhadap mereka.